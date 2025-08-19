Rebiülevvel ayı başlangıcı 2025: Rebiülevvel ayı için sayılı gün kaldı
Hicri takvimin safer ayından sonra gelen üçüncü ayı olan Rebiülevvel’in 2025 yılında başlayacağı tarih belli oldu. Müslümanlar açısından önemli gün ve geceleri barındıran bu ayda çeşitli ibadetler gerçekleştiriliyor.
Safer ayının son günlerine yaklaşılırken, Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel’in 2025 yılı başlangıç tarihi belirlendi. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan bu ay, özellikle Mevlid Kandili’nin idrak edileceği dönem olmasıyla öne çıkıyor. Rebiülevvel ayı boyunca yapılan ibadetler ve dualar, dini kaynaklarda ayrıntılı şekilde aktarılıyor.