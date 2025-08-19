Rebiülevvel ayı başlangıcı 2025: Rebiülevvel ayı için sayılı gün kaldı

REBİÜLEVVEL AYI İÇERİSİNDE YER ALAN MEVLİD KANDİLİ'NİN TARİHİ

Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Rebiülevvel ayının 11. gününü 12. güne bağlayan gece, yani 3 Eylül 2025 Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece, Mevlid Kandili olarak idrak edilecek.