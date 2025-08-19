Rebiülevvel ayı başlangıcı 2025: Rebiülevvel ayı için sayılı gün kaldı

Hicri takvimin safer ayından sonra gelen üçüncü ayı olan Rebiülevvel’in 2025 yılında başlayacağı tarih belli oldu. Müslümanlar açısından önemli gün ve geceleri barındıran bu ayda çeşitli ibadetler gerçekleştiriliyor.

Safer ayının son günlerine yaklaşılırken, Hicri takvimin üçüncü ayı olan Rebiülevvel’in 2025 yılı başlangıç tarihi belirlendi. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan bu ay, özellikle Mevlid Kandili’nin idrak edileceği dönem olmasıyla öne çıkıyor. Rebiülevvel ayı boyunca yapılan ibadetler ve dualar, dini kaynaklarda ayrıntılı şekilde aktarılıyor.

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?

İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 24 Ağustos 2025 Pazar günü başlayacak, 22 Eylül 2025 tarihinde ise sona erecek.

REBİÜLEVVEL AYI İÇERİSİNDE YER ALAN MEVLİD KANDİLİ'NİN TARİHİ

Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor. Rebiülevvel ayının 11. gününü 12. güne bağlayan gece, yani 3 Eylül 2025 Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece, Mevlid Kandili olarak idrak edilecek.

Bu mübarek gece, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyaya geldiği gece olması nedeniyle İslam dünyasında büyük önem taşıyor.

