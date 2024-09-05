Rebiülevvel ayı nedir? Rebiülevvel ayı ibadetleri neler?
Mevlit kandili tarihi yaklaşırken gözler Rebiülevvel ayı ibadetlerine çevrildi. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, bu yıl eylül ayında idrak edilecek. Peki, Rebiülevvel ayı nedir? Rebiülevvel ayı ibadetleri neler?
Kamerî yılın saferden sonra gelen üçüncü ayına rebîü’l-evvel (birinci rebî‘), dördüncü ayına da rebîü’l-âhir (sonuncu rebî‘) veya rebîü’s-sânî (ikinci rebî‘) denir. Sözlükte “bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket” gibi anlamlara gelen rebî‘ Arapça’da hem ay hem de mevsim adı olarak kullanılır. Bu kelimenin “bir yerde ikamet etmek, bahar mevsiminde bir yerde konaklamak; bahar evi, mahalle, yurt” mânalarındaki “rba” kökünden türediği ileri sürülmektedir.