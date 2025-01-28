Recep ayı ne zaman bitiyor? Şaban ayı ne zaman başlayacak? (2025 dini günler takvimi)
Üç ayların ilk ayı olan Recep ayının sona ermesine kısa bir zaman kala, tüm İslam camiası Şaban ayı tarihini araştırmaya başladı. Üç aylar, Recep ayının bitişiyle birlikte Şaban ve Ramazan aylarıyla devam edecek. Rahmet ve bereket aylarını en verimli şekilde idrak etmek isteyen vatandaşlar ise 2025 dini günler takvimine göre hareket ediyor. Peki, Recep ayı ne zaman bitiyor? Şaban ayı ne zaman başlayacak?
2025 Recep ayının bitişiyle birlikte Şaban ayı idrak edilmeye başlayacak. Recep ayında Regaip ve Miraç Kandili'nin idrak edilmesiyle birlikte tüm İslam camiası bol bol dua etti ve ibadetlerini gerçekleştirdi. Şimdi gözler Şaban ayının başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, Recep ayı ne zaman bitiyor? Şaban ayı ne zaman başlayacak?