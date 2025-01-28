Recep ayı ne zaman bitiyor? Şaban ayı ne zaman başlayacak? (2025 dini günler takvimi)

Üç ayların ilk ayı olan Recep ayının sona ermesine kısa bir zaman kala, tüm İslam camiası Şaban ayı tarihini araştırmaya başladı. Üç aylar, Recep ayının bitişiyle birlikte Şaban ve Ramazan aylarıyla devam edecek. Rahmet ve bereket aylarını en verimli şekilde idrak etmek isteyen vatandaşlar ise 2025 dini günler takvimine göre hareket ediyor. Peki, Recep ayı ne zaman bitiyor? Şaban ayı ne zaman başlayacak?

Recep ayı ne zaman bitiyor? Şaban ayı ne zaman başlayacak? (2025 dini günler takvimi) - 1

2025 Recep ayının bitişiyle birlikte Şaban ayı idrak edilmeye başlayacak. Recep ayında Regaip ve Miraç Kandili'nin idrak edilmesiyle birlikte tüm İslam camiası bol bol dua etti ve ibadetlerini gerçekleştirdi. Şimdi gözler Şaban ayının başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, Recep ayı ne zaman bitiyor? Şaban ayı ne zaman başlayacak?

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Recep ayı ne zaman bitiyor? Şaban ayı ne zaman başlayacak? (2025 dini günler takvimi) - 2

RECEP AYI NE ZAMAN BİTECEK?

İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar, 1 Ocak günü Recep ayı ile başladı.

Üç ayların birinci ayı olan Recep, 30 Ocak 2025 Perşembe'yi Cuma gününe bağlayan gece sona erecek.

Recep ayı ne zaman bitiyor? Şaban ayı ne zaman başlayacak? (2025 dini günler takvimi) - 3

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Recep ayının 30 Ocak'ta sona ermesiyle birlikte üç ayların ikinci ayı olan Şaban ayı eda edilecek.

Şaban ayı, 31 Ocak 2025 Cuma günü ise başlayacak.

Recep ayı ne zaman bitiyor? Şaban ayı ne zaman başlayacak? (2025 dini günler takvimi) - 4

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

“Şaban benim ayımdır.”

“Şaban günahları temizleyendir” buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da “Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl” buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

“Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?”

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

“Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur” cevabını vermiştir.

Recep ayı ne zaman bitiyor? Şaban ayı ne zaman başlayacak? (2025 dini günler takvimi) - 5

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü: 01 Nisan 2025 Salı

Arefe Günü (Arafat Günü): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramının 1. Günü: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramının 2. Günü: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramının 3. Günü: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramının 4. Günü: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Hicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 Perşembe

Aşure Günü: 5 Temmuz 2025 Cumartesi

Mevlid Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba

Üç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

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