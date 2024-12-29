Regaip Kandili ne zaman? (2025 Diyanet kandil günleri takvimi)

Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, üç aylara kısa bir zaman kala merak edilmeye başladı. Tüm İslam camiası tarafından kutsal ve oldukça önemli olan Regaip Kandili'nde bol bol dua okunacak ve ibadetler eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte, Regaip Kandili'nin idrak edileceği tarih belli oldu. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?

Regaip Kandili ne zaman? (2025 Diyanet kandil günleri takvimi) - 1

2025 Regaip Kandili için tarih araştırmaları başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Regaip Kandili'nde milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirecek ve kandil günleri oruç tutmayı tercih eden bazı vatandaşlarda oruç tutacak. Recep ayının ilk başlangıcıyla birlikte Regaip Kandili'de idrak edilmeye başlanacak. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?

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Regaip Kandili ne zaman? (2025 Diyanet kandil günleri takvimi) - 2

2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Regaip Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Regaip Kandili ne zaman? (2025 Diyanet kandil günleri takvimi) - 3

REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Vakti: Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında utsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

Regaip Kandili ne zaman? (2025 Diyanet kandil günleri takvimi) - 4

REGAİP NE DEMEK?

Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

Regaip Kandili ne zaman? (2025 Diyanet kandil günleri takvimi) - 5

2025 KANDİL GÜNLERİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

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