Regaip Kandili ne zaman? (2025 Diyanet kandil günleri takvimi)
Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, üç aylara kısa bir zaman kala merak edilmeye başladı. Tüm İslam camiası tarafından kutsal ve oldukça önemli olan Regaip Kandili'nde bol bol dua okunacak ve ibadetler eda edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte, Regaip Kandili'nin idrak edileceği tarih belli oldu. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?
2025 Regaip Kandili için tarih araştırmaları başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Regaip Kandili'nde milyonlarca Müslüman ibadetlerini yerine getirecek ve kandil günleri oruç tutmayı tercih eden bazı vatandaşlarda oruç tutacak. Recep ayının ilk başlangıcıyla birlikte Regaip Kandili'de idrak edilmeye başlanacak. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?