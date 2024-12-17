Regaip Kandili ne zaman? 2025 yılının ilk kandil tarihi
Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, tüm Müslüman alemi tarafından merak edilen ve araştırılan tarihler arasında yer almaya başladı. 2025 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili'nde, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetlerle dolu geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında, kandil tarihleri belli oldu. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?
2025 Regaip Kandili tarihi tüm İslam camiası tarafından sorgulanmaya başladı. Regaip Kandili, hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesine denk gelmesiyle birlikte, Müslümanlar tarafından kutsal günler arasında yer almaktadır. Peki, Regaip Kandili ne zaman? İşte 2025 yılının ilk kandil tarihi.