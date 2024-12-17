Regaip Kandili ne zaman? 2025 yılının ilk kandil tarihi

Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, tüm Müslüman alemi tarafından merak edilen ve araştırılan tarihler arasında yer almaya başladı. 2025 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili'nde, her yıl olduğu gibi bu yıl da ibadetlerle dolu geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında, kandil tarihleri belli oldu. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?

Regaip Kandili ne zaman? 2025 yılının ilk kandil tarihi - 1

2025 Regaip Kandili tarihi tüm İslam camiası tarafından sorgulanmaya başladı. Regaip Kandili, hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesine denk gelmesiyle birlikte, Müslümanlar tarafından kutsal günler arasında yer almaktadır. Peki, Regaip Kandili ne zaman? İşte 2025 yılının ilk kandil tarihi.

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Regaip Kandili ne zaman? 2025 yılının ilk kandil tarihi - 2

2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Regaip Kandili ne zaman? 2025 yılının ilk kandil tarihi - 3

REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Vakti: Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında utsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

Regaip Kandili ne zaman? 2025 yılının ilk kandil tarihi - 4

REGAİP NE DEMEK?

Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

Regaip Kandili ne zaman? 2025 yılının ilk kandil tarihi - 5

2025 KANDİL GÜNLERİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

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