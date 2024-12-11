Regaip Kandili ne zaman? Diyanet 2025 kandil takvimini duyurdu
Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, tüm İslam camiası tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Recep ayında idrak edilecek ve 2025 yılının ilk kandili olacak olan Regaip Kandili için geri sayım başladı. İslam camiası için en mübarek günler arasında yer alan Regaip Kandili'nde yine milyonlarca kişi ellerine Allah'a açarak ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?
2025 Regaip Kandili tarihi, yeni yılın ilk kandilinin hangi gün idrak edileceğini merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte, Regaip Kandili'nin idrak edileceği tarih belli oldu. Peki, Regaip Kandili ne zaman?