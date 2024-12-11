Regaip Kandili ne zaman? Diyanet 2025 kandil takvimini duyurdu

Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, tüm İslam camiası tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Recep ayında idrak edilecek ve 2025 yılının ilk kandili olacak olan Regaip Kandili için geri sayım başladı. İslam camiası için en mübarek günler arasında yer alan Regaip Kandili'nde yine milyonlarca kişi ellerine Allah'a açarak ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?

Regaip Kandili ne zaman? Diyanet 2025 kandil takvimini duyurdu - 1

2025 Regaip Kandili tarihi, yeni yılın ilk kandilinin hangi gün idrak edileceğini merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimiyle birlikte, Regaip Kandili'nin idrak edileceği tarih belli oldu. Peki, Regaip Kandili ne zaman?

TÜRKİYE HABERLERİ

Regaip Kandili ne zaman? Diyanet 2025 kandil takvimini duyurdu - 2

2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Regaip Kandili ne zaman? Diyanet 2025 kandil takvimini duyurdu - 3

REGAİP NE DEMEK?

Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

Regaip Kandili ne zaman? Diyanet 2025 kandil takvimini duyurdu - 4

2025 KANDİL GÜNLERİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

DAHA FAZLA GÖSTER