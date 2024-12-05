Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? (2025 Diyanet kandil takvimi)

2025 Regaip Kandili için tarih araştırmaları başladı. Receb ayının başlamasıyla birlikte idrak edilecek olan Regaip Kandili'nde milyonlarca Müslüman dini vazifelerini yerine getirecek ve bol bol ibadet gerçekleştirecek. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?