Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? (2025 Diyanet kandil takvimi)
Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. 2025 yılının hemen başında başlayacak olan üç aylar ile birlikte Regaip Kandili de idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 kandil takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?
2025 Regaip Kandili için tarih araştırmaları başladı. Receb ayının başlamasıyla birlikte idrak edilecek olan Regaip Kandili'nde milyonlarca Müslüman dini vazifelerini yerine getirecek ve bol bol ibadet gerçekleştirecek. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?