Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? (2025 Diyanet kandil takvimi)

Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. 2025 yılının hemen başında başlayacak olan üç aylar ile birlikte Regaip Kandili de idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 kandil takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?

Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? (2025 Diyanet kandil takvimi) - 1

2025 Regaip Kandili için tarih araştırmaları başladı. Receb ayının başlamasıyla birlikte idrak edilecek olan Regaip Kandili'nde milyonlarca Müslüman dini vazifelerini yerine getirecek ve bol bol ibadet gerçekleştirecek. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?

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Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? (2025 Diyanet kandil takvimi) - 2

2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? (2025 Diyanet kandil takvimi) - 3

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak.

Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? (2025 Diyanet kandil takvimi) - 4

2025 KANDİL GÜNLERİ

Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)

Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)

Mevlit Kandili: 3 Eylül 2025 Çarşamba (11 Rebiulevvel 1447)

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