Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet kandil takvimi belli oldu
Regaip Kandili tarihi, mübarek üç ayların yaklaşmasıyla birlikte merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte idrak edilecek olan Regaip Kandili, her yıl olduğu gibi önümüzdeki yılda bol bol ibadet ve dualarla eda edilecek. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?
2025 Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandili'dir. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?