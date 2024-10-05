Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet kandil takvimi belli oldu

Regaip Kandili tarihi, mübarek üç ayların yaklaşmasıyla birlikte merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Üç ayların başlamasıyla birlikte idrak edilecek olan Regaip Kandili, her yıl olduğu gibi önümüzdeki yılda bol bol ibadet ve dualarla eda edilecek. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?

Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet kandil takvimi belli oldu - 1

2025 Regaip Kandili'nin ne zaman idrak edileceğiyle ilgili tarih araştırmaları başladı. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandili'dir. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?

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Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet kandil takvimi belli oldu - 2

2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Regaib Kandili 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet kandil takvimi belli oldu - 3

REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Regaib Kandili'nin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.

Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Vakti: Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında utsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? 2025 Diyanet kandil takvimi belli oldu - 4

REGAİP NE DEMEK?

Arapça kökenli olan "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığı "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geliyor. Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Müslümanlara Regaip Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar, dua ve zikir yapmaları tavsiye ediliyor.

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