Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? 2025 yılının son kandili için geri sayım
15.12.2025 15:39
Birkan Erol
2025 yılının son kandili olan Regaip Kandili için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman tarafından heyecanla beklenen Regaip Kandili gecesinde eller semaya açılacak ve bol bol ibadet edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre ise Regaip ile birlikte bu yılın son kandili idrak edilecek. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?
Yılın son kandilini idrak edecek olan İslam camiası, Regaip Kandili için tarih sorgulamalarına başladı. Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandili, Recep ayının başlamasıyla birlikte eda edilecek. İşte 2025 Regaip Kandili tarihi.
2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Regaip Kandili'nin idrak edileceği tarih belli oldu. Regaip Kandili, 2025 yılının son kandili olacak.
Buna göre; Regaip Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.
Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Vakti: Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında utsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.