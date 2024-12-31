Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte 2025 kandil günleri tarihleri
2025'in ilk kandili olan Regaip Kandili için geri sayım devam ediyor. Üç ayların başlamasının ardından Recep ayının 4'üncü gününe denk gelen Regaip Kandili idrak edilecek. Diyanet'in 2025 dini günler takvimine göre 2025 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili Müslüman aleminde ibadet ile idrak edilecek. Peki, Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek?
"Regaip Kandili ne zaman?" sorusunun yanıtı, pek çok Müslüman vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimiyle birlikte kandil tarihleri belli olmuştu. Şimdi ise yeni yılın ilk kandil gecesine geri sayım başladı. İşte, 2025 kandil tarihleri...