Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar ne zaman başlayacak? (2025-2026 Diyanet dini günler takvimi)

Müslüman aleminin büyük bir heyecanla beklediği üç aylar ve Regaip Kandili tarihleri, ibadetlerini gerçekleştirmeyi bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 dini günler takvimi sonrasında, üç aylar ve Regaip Kandili tarihleri belli oldu. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 kandil takvimi.

İslam dünyasında manevi bir yenilenme dönemi olarak görülen üç aylar, Recep ayıyla başlayacak daha sonra Şaban ayıyla devam edip Ramazan ayıyla veda edecek. Her yıl bu üç ay içerisinde bolca dua ederek, ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımlanan 2025-2026 dini günler takvimini araştırıyor.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hicri takvim verilerine göre, 2025 yılında üç aylar 21 Aralık 2025 Pazar günü Recep ayının başlamasıyla idrak edilmeye başlanacak.

Bu tarih, aynı zamanda mübarek Regaib Kandili’nin de içinde bulunduğu haftaya denk geliyor. Böylece 2025 yılına, Müslümanlar manevi bir atmosfer içinde girmiş olacak.

ÜÇ AYLAR VE KANDİL TAKVİMİ

Recep Ayı Başlangıcı: 21 Aralık 2025 Pazar

Regaib Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe

Şaban Ayı Başlangıcı: 20 Ocak 2025

Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 19 Şubat 2025 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

