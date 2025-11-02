Regaip Kandili ne zaman? Üç aylar ne zaman başlayacak? (2025-2026 Diyanet dini günler takvimi)
Müslüman aleminin büyük bir heyecanla beklediği üç aylar ve Regaip Kandili tarihleri, ibadetlerini gerçekleştirmeyi bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 dini günler takvimi sonrasında, üç aylar ve Regaip Kandili tarihleri belli oldu. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 kandil takvimi.
İslam dünyasında manevi bir yenilenme dönemi olarak görülen üç aylar, Recep ayıyla başlayacak daha sonra Şaban ayıyla devam edip Ramazan ayıyla veda edecek. Her yıl bu üç ay içerisinde bolca dua ederek, ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımlanan 2025-2026 dini günler takvimini araştırıyor.