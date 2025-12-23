Regaip Kandili tarihi 2025: Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi ne?
23.12.2025 09:02
NTV - Haber Merkezi
Regaip Kandili'nin ne zaman olduğu, tüm İslam camiası tarafından merak edilen ve araştırılan kutsal günler arasında yer alıyor. Üç ayların ilk ayı olan Recep ayının başlamasıyla birlikte yılın son kandili olan Regaip Kandili idrak edilecek. Her kandil gecesi olduğu gibi Regaip Kandili'nde de milyonlarca Müslüman ellerini Allah'a açarak ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi ne?
Tüm Müslüman alemi tarafından kutsal ve önemli günler arasında yer alan Regaip Kandili, her yıl olduğu gibi bu yılda bol bol dua ve ibadetlerle geçecek. Regaip Kandili gecesinde Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Regaip Kandili tarihi belli oldu. Peki, Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi ne?
REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimine göre Regaip Kandili'nin idrak edileceği tarih belli oldu. Regaip Kandili, 2025 yılının son kandili olacak.
Buna göre; Regaip Kandili, 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
REGAİP NE DEMEK?
Regaip; çok değerli hediye, bağış, içten gelerek ve yoğun bir şekilde arzu edilen şey anlamlarına gelen Arapça bir sözcüktür.
Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış” anlamındaki ragibenin çoğulu olan regâib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe “bol sevap ve mükâfat, faziletli amel” demektir.
Cenab-ı Hakk’ın, ilâhî ihsan ve manevî hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi ve samimi kalple Allah’a yönelenlerin affedilme ümitleri dolayısıyla, Müslümanlar tarafından heyecanla beklendiği ve gönülden arzulandığı için Recep ayının ilk Cuma gecesine "Regaip Kandili" denmiştir.
Regaip, bütün istek ve arzularımızı Allah’ın rızasına bağlamaya çalışmak demektir. Bu gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancımızın Rabbimize yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize öğretir.
Regaip gecesiyle ilgili özel ibadet ve kutlamalar IV. (X.) yüzyılda ortaya çıkmış olup bu gecenin ilk defa kandil olarak kutlanmasına Kudüs’te 448 (1056), Bağdat’ta 480 (1087) yılında başlanmış, Gazzâlî de bütün Kudüs halkının bu geceyi ihya ettiğini söylemiştir (İhyâʾ, I, 203).
REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaip Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.
Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Vakti, Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında kutsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaip Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.