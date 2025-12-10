Regaip Kandili tarihi 2025: Yılın son kandili olan Regaip Kandili ne zaman?
10.12.2025 09:50
NTV - Haber Merkezi
Üç ayların yaklaşmasıyla birlikte İslam camiası tarafından Regaip Kandili için tarih araştırmaları başladı. Yılın son kandili olan Regaip Kandili bu yıl aralık ayında idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler listesi ile birlikte Regaip Kandili tarihi belli oldu.
2025 yılının bitmesine az bir zaman kala yılın son kandili olan Regaip Kandili tarihi gündeme geldi. Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edilen Regaip Kandili için tarih belli oldu. Milyonlarca Müslüman bu kutsal günde bol bol dua ederek ibadetlerini yerine getirecek. Peki, 2025 Regaip Kandili ne zaman?
2025 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında yılın son kandili olan Regaip Kandili tarihi belli oldu.
Buna göre; Regaip Kandili 25 Aralık 2025 Perşembe günü idrak edilecek.
REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ
Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir.
Terim olarak Regâib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir. Vakti: Hicrî takvime göre, yedinci ay olan Recep ayının, Müslümanlar arasında utsal kabul edilen ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.
2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
15 Ocak 2026 Miraç Kandili ( Hicri 1447 Recep - 26 )
20 Ocak 2026 ( Hicri 1447 - Şaban 1 )
2 Şubat 2026 Berat Kandili ( Hicri 1447 - Şaban 14 )
19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı ( Hicri 1447 - 1 Ramazan)
16 Mart 2026 Kadir Gecesi ( Hicri 1447 - Ramazan 26)
19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan )
20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün ( Hicri 1447 - 1 Şevval )
21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün ( Hicri 1447 - 2 Şevval )
22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün ( Hicri 1447 - 3 Şevval )
26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe ( Hicri 1447 - 9 Zilhicce)
27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün ( Hicri 1447 - 10 Zilhicce )
28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün ( Hicri 1447 - 11 Zilhicce)
29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün ( Hicri 1447 - 12 Zilhicce )
30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün ( Hicri 1447 - 13 Zilhicce )
16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı ( Hicri 1448 - 1 Muharrem)
24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili ( Hicri 1448 - 11 R.evvel )
10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç ( Hicri 1448 - 1 Recep )
10 Aralık 2026 Regaip Kandili ( Hicri 1448 - 1 Recep )