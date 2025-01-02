Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? (Diyanet'e göre Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler)
Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Sorusuna yanıt arayan milyonlarca vatandaşlar, 2 Ocak'ta idrak edilecek Regaip Kandili için araştırmalarına başladı. Son peygamber Hazreti Muhammed (s.a.v) Recep ayında oruç tutulmasını tavsiye etmektedir. Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler ise Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli hadisler tarafından açıklanmıştır. Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte Diyanet'e göre Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler.
Regaip Kandili bugün idrak edilecek. Her yıl tüm İslam camiası tarafından ibadetlerle karşılanan Regaip Kandili bu yıl 2 Ocak'ta ihya edilecek. Regaip Kandili'nde oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise, "Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil gecesi ne yapmalıyım?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte Diyanet'e göre Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler.