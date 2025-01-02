Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? (Diyanet'e göre Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler)

Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Sorusuna yanıt arayan milyonlarca vatandaşlar, 2 Ocak'ta idrak edilecek Regaip Kandili için araştırmalarına başladı. Son peygamber Hazreti Muhammed (s.a.v) Recep ayında oruç tutulmasını tavsiye etmektedir. Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler ise Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli hadisler tarafından açıklanmıştır. Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte Diyanet'e göre Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler.

Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? (Diyanet'e göre Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler) - 1

Regaip Kandili bugün idrak edilecek. Her yıl tüm İslam camiası tarafından ibadetlerle karşılanan Regaip Kandili bu yıl 2 Ocak'ta ihya edilecek. Regaip Kandili'nde oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar ise, "Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil gecesi ne yapmalıyım?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte Diyanet'e göre Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler.

TÜRKİYE HABERLERİ

Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? (Diyanet'e göre Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler) - 2

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre; Regaip Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yok.

Öte yandan din adamlarına göre; Regaip Kandilinde tutulan oruç, kişiye büyük faziletler kazandırır. Son peygamber Hazreti Muhammed (s.a.v) Recep ayında oruç tutulmasını tavsiyesi etmiştir. Regaip Kandilinde oruç tutmak bir Müslüman’ın o gün yapacağı en güzel ibadetlerdendir. Gündüzü oruç, akşamı namaz ve diğer ibadetlerle maneviyatı yüksek bir gün geçirilmiş olunur.

Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? (Diyanet'e göre Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler) - 3

KANDİLDE ORUÇ TUTMAK İSTEYEN KİŞİ NE ZAMAN ORUÇ TUTMALI?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, 14/15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

Cuma günü de perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Receb’in ilk cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. gününü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nâfile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir.

Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? (Diyanet'e göre Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler) - 4

REGAİP KANDİLİ İBADETLERİ

1. Kur'ân-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli

2. Peygamber Efendimiz (sas)’e salât ü selâmlar getirilmeli; O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah’ın benden istekleri nelerdir?” gibi konular başta olmak üzere, hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

6. Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede (günahları terk etme) bulunulmalı.

7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8. Mü’minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10. Kişi, kendine ve diğer Mü’min kardeşlerine, hatta isim zikrederek dualar etmeli.

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