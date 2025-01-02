Regaip ne demek? Regaip mi Regaib mi? Regaip Kandili'nin anlam ve önemi

Arapça kökenli kelimelerin Türkçe’ye geçiş sürecinde, anlam ve yazım açısından birçok dönüşüm yaşanmıştır. Bu süreçte kimi kelimeler aslına sadık kalırken, bazıları Türkçenin ses yapısına uyum sağlamış, hatta halk arasında yanlış anlaşılmalarla farklı şekillerde kullanılmaya başlamıştır. Bu durum, özellikle dini ve kültürel kavramlarda daha belirgin hale gelmiştir. Örneğin, "Regaip" kelimesi "Regaib" şeklinde de kullanılmaktadır. Peki, Regaip ne demek? Regaip mi Regaib mi? Regaip Kandili'nin anlam ve önemine ilişkin ayrıntıları derledik.

Regaip ne demek? Regaip mi Regaib mi? Regaip Kandili'nin anlam ve önemi - 1

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regaip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Regaip ne demek? Regaip mi Regaib mi? Regaip Kandili'nin anlam ve önemi - 2

REGAİP KANDİLİ'NİN ANLAM VE ÖNEMİ

Regaip kandili bilhassa 18. asırda, tekke ve zaviyelerde gösterişli törenlerle kutlanmış, tasavvuf ehli olan şairlerce bu gece için "regâibiye" denilen şiirler yazılmıştır.  Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Regaip ne demek? Regaip mi Regaib mi? Regaip Kandili'nin anlam ve önemi - 3

Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır.

Regaip ne demek? Regaip mi Regaib mi? Regaip Kandili'nin anlam ve önemi - 4

REGAİP Mİ REGAİB Mİ?

Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regaib, Türkçe’de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

Regaip ne demek? Regaip mi Regaib mi? Regaip Kandili'nin anlam ve önemi - 5

Arapça kökenli bir kelime olan "Regaib", Türkçede genellikle "Regaip" olarak yazılır ve telaffuz edilir. Regaip kelimesi Türk Dil Kurumu TDK'ya göre "Regaip" şeklinde yazılmaktadır.  Her iki şekilde de kullanımı doğru olup, bölgesel ya da kişisel tercihlere göre değişiklik gösterebilir.

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