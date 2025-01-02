Regaip ne demek? Regaip mi Regaib mi? Regaip Kandili'nin anlam ve önemi
Arapça kökenli kelimelerin Türkçe’ye geçiş sürecinde, anlam ve yazım açısından birçok dönüşüm yaşanmıştır. Bu süreçte kimi kelimeler aslına sadık kalırken, bazıları Türkçenin ses yapısına uyum sağlamış, hatta halk arasında yanlış anlaşılmalarla farklı şekillerde kullanılmaya başlamıştır. Bu durum, özellikle dini ve kültürel kavramlarda daha belirgin hale gelmiştir. Örneğin, "Regaip" kelimesi "Regaib" şeklinde de kullanılmaktadır. Peki, Regaip ne demek? Regaip mi Regaib mi? Regaip Kandili'nin anlam ve önemine ilişkin ayrıntıları derledik.
Kandiller zincirinin ilk halkası olan Regaip Kandilindeki "Regaip" kelimesi, Arapça bir kelime olan "re-ğa-be" kökünden gelmektedir. "re-ğabe", kelime olarak, elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir.