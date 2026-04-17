Rehberlik öğretmeni Kahramanmaraş'taki saldırı anını anlattı: Trafo patladı sanmışlar

Ejder İ.'nin ifadesinde saldırı anına ait yeni ayrıntılar da yer aldı.

Saldırı yaşandığı sırada üst katlarda olduğunu anlatan Ejder İ., "Üst katta iken bir anda tak tak diye ses geldi. Ben sesi duyar duymaz aşağı kata indim. Sesin kaynağını aradım. Ses sürekli olarak geliyordu. Tuvaletin önünde yerde yatan bir çocuk görünce ve öğrencilerin birkaçının 'trafo patladı' dediğini duyunca ben de trafonun patladığını düşünerek trafonun şalterini kapatmaya gittim ve kapattım." dedi.

Yukarı çıktığında sesin kesildiğini ifade eden Ejder İ., "Yanımda Ramazan ve Ferhat hocalarımız ile tanımadığımız birkaç şahıslar vardı. İsa bize doğru geliyordu. Geldiği esnada elinde bir şey yoktu, silah elinde yoktu. Biz hepimiz şahsı derdest ettik." diye konuştu.