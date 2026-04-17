Rehberlik öğretmeni Kahramanmaraş'taki saldırı anını anlattı: Trafo patladı sanmışlar
17.04.2026 08:40
DHA
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sırasında okulda görevli rehberlik öğretmeni, ilk anda trafo patladı diye düşündüklerini anlattı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.
Çarşamba günü Onikişubat ilçesinin Ayser Çalık Ortaokulu'na babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait beş silahla gerçekleştirdiği saldırıda bir öğretmen ve sekiz öğrenciyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin otopsi raporu dün tamamlanmıştı.
Raporda öğretmenlerin ifadeleri de yer aldı. O öğretmenlerden biri, cesedi teşhis eden isimler arasında yer alan Ejder İ.
Saldırı anında yaşananları anlatan Ejder İ., ilk anda trafo patladığını düşündüklerini söyledi.
"OKULA GELDİĞİ ZAMAN GİTMEK İSTERDİ"
Okulda rehberlik öğretmeni olarak görev yapan Ejder İ., saldırıyı düzenleyen öğrenciyle ilgili olarak ailesiyle sürekli görüştüklerini söyledi.
İsa Aras Mersinli'nin ekran bağımlılığı olduğunu anlatan rehberlik öğretmeni, "Okula gelmek istemezdi. Okula geldiği zaman da okuldan gitmek isterdi." ifadelerini kullandı.
SALDIRI ANINI ANLATTI: TRAFO PATLADI SANMIŞLAR
Ejder İ.'nin ifadesinde saldırı anına ait yeni ayrıntılar da yer aldı.
Saldırı yaşandığı sırada üst katlarda olduğunu anlatan Ejder İ., "Üst katta iken bir anda tak tak diye ses geldi. Ben sesi duyar duymaz aşağı kata indim. Sesin kaynağını aradım. Ses sürekli olarak geliyordu. Tuvaletin önünde yerde yatan bir çocuk görünce ve öğrencilerin birkaçının 'trafo patladı' dediğini duyunca ben de trafonun patladığını düşünerek trafonun şalterini kapatmaya gittim ve kapattım." dedi.
Yukarı çıktığında sesin kesildiğini ifade eden Ejder İ., "Yanımda Ramazan ve Ferhat hocalarımız ile tanımadığımız birkaç şahıslar vardı. İsa bize doğru geliyordu. Geldiği esnada elinde bir şey yoktu, silah elinde yoktu. Biz hepimiz şahsı derdest ettik." diye konuştu.
"ÜZERİNDEKİ ŞARJÖR YERE DÜŞTÜ"
Saldırganı yere yatırdıkları anda üzerindeki şarjörün yere düştüğünü söyleyen Ejder İ., şöyle devam etti:
"- Ben o esnada oradan ayrıldım. Diğer öğrencilere yaralılara bakmaya gittim. 2 tane yaralı öğrenciyi ambulansa koydum. Şahıs yakalandığında ortamda 40-50 kişi vardı.
- Ben yaralı şahsı indirdiğimde İsa'nın hemen yanında tahta saplı bir bıçak vardı. Sonrasında da ne olduğunu bilmiyorum."
NE OLMUŞTU?
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan 2026 tarihinde, saat 13.30 sıralarında Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda silahlı saldırı düzenlendi.
Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre önce 4 kişinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Saldırı sonrasında yapılan ikinci açıklamada, yaşamını yitirenlerin sayısının 9 olduğu, 8 öğrenci, bir de öğretmenin kurtarılamadığı bilgisi verildi.
Bu saldırının ardından, Kahramanmaraş'ta eğitimi iki gün ara verildi.
BABASI TUTUKLANDI
Saldırıya ilişkin soruşturmada saldırganın babası emniyet mensubu Uğur Mersinli gözaltına alınıp tutuklanmıştı.
Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan baba Uğur Mersinli, saldırıdan iki gün önce poligona gidip atış talimi yaptıklarını anlatmıştı.
Baba Mersinli, "Bu hafta pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da birkaç el atış yaptırdım. Oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rastgele kullanılmayacağını, hedef alınarak atış yapılacağını söyledim." demişti.
Oğlu atış yaptığı sırada fotoğraflar da çektiğini anlatan baba, bu fotoğrafları hatıra olarak kalması için oğluna gönderdiğini ifade etmişti.
Mersinli, "Fotoğrafları daha sonra WhatsApp üzerinden oğlum İsa'ya gönderdim. Emniyetten öğrendiğime göre oğlum söz konusu fotoğrafları arkadaşlarına göstermiş, arkadaşları hayretle karşılamış." diye konuşmuştu.