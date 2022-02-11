Rehin aldıkları gence kadın elbisesi giydirip işkence yaptılar

Bursa'da 3 kişilik grup, aralarında kız arkadaş meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 genci rehin alıp, ağızlarına silah dayadıktan sonra dövdü. İşkenceye maruz kalan gençlerden birine kadın elbisesi giydirilip, silah zoruyla mermi yutturuldu. Çeteye operasyon düzenleyen polis, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Haberler - İHA - DHA 11.02.2022 - 17:14 | Son Güncelleme : 11.02.2022 - 17:55

Rehin aldıkları gence kadın elbisesi giydirip işkence yaptılar - 1

'da Y.Ç. (28) ve iki arkadaşı, bir eve götürdükleri E.M. (26) ve bir diğer gencin ellerini ve ayaklarını bağlayarak tekme tokat dövdü.

Rehin aldıkları gence kadın elbisesi giydirip işkence yaptılar - 2

Y.Ç., rehin aldıkları gençlerin önce ağzına silah namlusu sokarak tehdit etti.

Rehin aldıkları gence kadın elbisesi giydirip işkence yaptılar - 3

SİLAH ZORUYLA MERMİ YUTTURDULAR

Hareket etmekte zorluk çeken gençleri tekme tokat döven grup daha sonra E.M.'ye silah zoruyla mermi yutturdu.

Rehin aldıkları gence kadın elbisesi giydirip işkence yaptılar - 4

Yaptıkları işkenceleri cep telefonuyla kayda alan gruba Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenleyerek Y.Ç.'yi ve diğer iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Rehin aldıkları gence kadın elbisesi giydirip işkence yaptılar - 5

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Y.Ç. ve yanındaki 2 arkadaşı aralarındaki kız arkadaş meselesi yüzünden husumet bulunan E.M.'yi ve bir başka genci zorla eve götürdü.

Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Y.Ç. ve arkadaşları, E.M.'nin ve diğer gencin ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantladı. Y.Ç. ve arkadaşları yere yatırdıkları E.M.'yi ve diğer genci önce tekme ve yumruklarla dövdü.

Rehin aldıkları gence kadın elbisesi giydirip işkence yaptılar - 6

Daha sonra Y.Ç. belinden çıkardığı tabancayı E.M.'nin ve diğer gencin ağzına sokup tehdit etti. Tehdit sonrası Y.Ç. tabancanın şarjöründen çıkardığı mermiyi E.M.'ye yutturdu.

Rehin aldıkları gence kadın elbisesi giydirip işkence yaptılar - 7

KADIN ELBİSESİ GİYDİRDİLER

Yaşananların ardından şüpheliler, kıyafetlerini çıkardıkları E.M.'ye kadın elbisesi giydirdi. Şüpheliler E.M.'ye ve diğer gence sabaha kadar işkence yaptı.

Rehin aldıkları gence kadın elbisesi giydirip işkence yaptılar - 8

3 ZANLI YAKALANDI

E.M.'nin arkadaşlarının ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Y.Ç.'nin adresini tespit eden ekipler, bu sabah saatlerinde eve baskın yaptı. E.M. kurtarılırken, Y.Ç. ve diğer iki şüpheli polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Rehin aldıkları gence kadın elbisesi giydirip işkence yaptılar - 9

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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