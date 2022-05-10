Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığa tahliye

Davanın ilk duruşması 8’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Ebubekir T., “Müştekiyi 10 yıldır tanırım. Kendisine ve annesine maddi destekte bulundum. Kendisi benim evimde, annesi de kız arkadaşım Elif’in evinde kalmaktaydı. Müşteki, annesini görmek için kız arkadaşımın evine gittiğinde, ‘Ebubekir seni hak etmiyor, benimle birlikte olmak ister misin?’ diyerek sözlü tacizde bulunmuş. 1 Şubat gecesi evime geldiğinde kendisine kız arkadaşıma tacizde bulunup bulunmadığını sordum. Bana pişman olduğunu söylemişti” dedi.