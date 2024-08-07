Rehin aldığı anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener hakkında ilk karar
Ankara’da rehin aldığı anneannesini öldüren, eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener’in adli psikiyatri hastanesindeki işlemleri sürüyor. Şener, cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi’ne sevk edildi. Eski bakanın oğlu hakkında ilk karar da verildi. Mahkeme Şener’e adli kontrol ve yurt dışı yasağı uyguladı.
Rehin aldığı anneannesini öldüren, eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, adli psikiyatri hastanesinde gözetim altında tutuluyor.