Reklam yasak ama satışı hala serbest
19.02.2026 15:07
NTV - Haber Merkezi
Çocuk cinayetlerinde kullanılan bıçakların internet üzerinden satışı için yapılan reklamlara yasak geldi. Satış yapılan e-ticaret platformlarına da ceza kesildi ancak sustalı bıçakların, çakıların satışı hala internet üzerinden yapılıyor. Haber: Deniz Tüysüz
Mattia Ahmet Mingüzzi, Atlas Çağlayan, Ata Emre Akman ve daha bir çok genç çocuk, 18 yaşından küçük suçlular tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Bu katillerin kullandıkları suç aleti bıçaklara nasıl ulaştığı ise hep tartışma konusu oldu.
BIÇAK REKLAMLARINA YASAK
Şimdi ise sosyal medya ve alışveriş siteleri üzerinden rahatça erişimi olan bıçakların reklamlarına yasak geldi.
İnternetten satış yapan 7 platforma 7 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı.
Satışı yasak olan sustalı ya da kelebek bıçaklar da hobi, koleksiyon, dekoratif ürün adı altında satılıyor.
Satış platformlarına satışların devam ettiği ortaya çıkarken kredi kartı şeklinde bile bıçak satıldığı ve fiyatlarının da 79 liradan başlayıp 3 bin liraya kadar çıktığı görüldü.
Konuya ilişkin NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Ceza Hukuçusu Avukat Ersan Barkın, 2025'te çocuk cinayetlerinin tamamının kolay erişilebilir olduğundan bıçakla gerçekleştiğine vurgu yaptı.
Barkın, "Mattia Ahmet dosyasında kabzası ile birlikte 22 santimetrelik bir meyve bıçağı kullanıldı. O meyve bıçağı kanuna göre değerlendirilmedi." dedi.
Ticari amaçlı satıma konu edilmemesi gerektiğini dile getiren Barkın, "Tedbiri satım konusunda yapmak lazım. Kanunun caydırıcı olması, cezayı da hakkıyla uygulaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
CEZASI NEDİR?
Barkın, ilgili silahın kanunda sayılan niteliklerde olmasa bile saldırı ve savunmada kullanıldığı kanaatine varılırsa bu kanuna muhalefette de ceza verildiğini söyledi.
Barkın, şöyle devam etti:
“Burada ceza 3 aya kadar hapis ya da para cezası. 3 aya kadar hapis cezasının caydırıcı niteliğe sahip olmadığı açık.”
HAKAN ÇAKIR
Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki Hakan Çakır, kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.
Cinayete ilişkin ikisi çocuk 5 sanık hakkında dava açıldı. Geçen günlerde görülen ilk duruşmanın ardından dava 4 Mart'a ertelendi.
ATLAS ÇAĞLAYAN
İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 16 yaşındaki Atlas Çağlayan soruşturması sürüyor.
Atlas, 15 yaşındaki bir saldırgan tarafından öldürülmüştü.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında altı şüpheli gözaltına alınmıştı.
Antalya'da gözaltına alınan şüphelilerden birinin daha tutuklanmasıyla, tutuklu sayısı beşe yükseldi.
AHMET MİNGUZZİ
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazar yerinde akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin (14) davasında 6'ncı duruşmada karar açıklandı.
Mahkeme, iki sanığa en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verdi. Haksız tahrik indirimi yapılmazken diğer iki sanık hakkında ise ayrı ayrı beraat ve tahliye kararı verildi.