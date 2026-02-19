Reklam yasak ama satışı hala serbest

Konuya ilişkin NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Ceza Hukuçusu Avukat Ersan Barkın, 2025'te çocuk cinayetlerinin tamamının kolay erişilebilir olduğundan bıçakla gerçekleştiğine vurgu yaptı.

Barkın, "Mattia Ahmet dosyasında kabzası ile birlikte 22 santimetrelik bir meyve bıçağı kullanıldı. O meyve bıçağı kanuna göre değerlendirilmedi." dedi.

Ticari amaçlı satıma konu edilmemesi gerektiğini dile getiren Barkın, "Tedbiri satım konusunda yapmak lazım. Kanunun caydırıcı olması, cezayı da hakkıyla uygulaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

CEZASI NEDİR?

Barkın, ilgili silahın kanunda sayılan niteliklerde olmasa bile saldırı ve savunmada kullanıldığı kanaatine varılırsa bu kanuna muhalefette de ceza verildiğini söyledi.

Barkın, şöyle devam etti:

“Burada ceza 3 aya kadar hapis ya da para cezası. 3 aya kadar hapis cezasının caydırıcı niteliğe sahip olmadığı açık.”