Rekor sıcaklar geliyor! (Bu hafta hava nasıl olacak?)

SICAKLIK 20 DERECEYE ÇIKACAK

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Marmara ve İstanbul hafta sonunu soğuk geçirecek. Hava biraz kapalı hafif yağmurlar var ancak pazartesiden itibaren ılık hava geliyor. Salı ve çarşamba istanbul’da lodos kuvvetli ve o lodosla birlikte sıcaklıklar artacak. Salı ve cumartesi arasında ılık br hava olacak. Sıcaklıklar yer yer 15 dereceye hatta ülke genelinde bazı illerde 20 dereceye yaklaşacak'' açıklamasında bulundu.