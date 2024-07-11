Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız: El Nino bitti şimdi de La Nina başlıyor
El Nino etkisi sona erdi ancak bu sefer de La Nina başlıyor. Bundan sonra rekor sıcaklıklık lafının çok fazla kullanılmayacağını ifade eden uzmanlar, 2024'ün son 6 ayında, ilk 6 ayına kıyasla rekor sıcaklık görülme ihtimalinin düşük olduğunu kaydetti.
Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, geçen haziran ayında küresel ortalama sıcaklıklar 1991-2020 ortalamasının 0,67 derece, bir önceki en sıcak haziran olan 2023 haziran ayının ise 0,14 derece üzerine çıkarak 16,66 derece olarak ölçüldü.