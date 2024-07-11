Rekor sıcaklık lafını artık duymayacağız: El Nino bitti şimdi de La Nina başlıyor

2024 yılının tamamına dair tahminde bulunulması için ise şu an çok erken olduğunu ifade eden Kurnaz, şunları söyledi:



"Bu soruyu şu anda bilim insanları tartışıyor. Yani bugün için ortaya çıkıp 'evet olur' ya da 'hayır olmaz' şeklinde cevap vermek mümkün değil. Senenin bundan sonrası nasıl gidecek ona bağlı. Çünkü geçtiğimiz senenin temmuzdan sonrası çok sıcaktı. Bu senenin de temmuza kadarki bölümü çok sıcaktı. Neredeyse tam 6 aylık sıcaklıklar karşılıklı savaşıyor. Bundan sonra eğer havalar gerçekten ciddi serinlerse o zaman 2024 ikinciliğe düşer ancak çok fazla serinlemeyecek olursa birinci olur. Hani yüzde 50 ihtimalle ikinci, yüzde 50 ihtimalle birinci diyebilirim."