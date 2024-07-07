Rekor üzerine rekor: Akdeniz'de deniz fokurdayacak!

Salihoğlu, global gelişmelerin Akdeniz'e de etki ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kış sıcaklıkları Mersin ve İskenderun körfezlerinde ortalama 18 dereceyken, biz 20 derecelerin üstünü gördük. Hep yaz aylarından konuşuyoruz. Kışları göz ardı ediyoruz ama kışların bu kadar sıcak geçmesi denizleri ve ekosistemi ciddi biçimde etkiliyor. Son haftalarda sıcaklıklarda çok ciddi artışlar var. Şu anda gözlemlediğimiz sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Geçen ağustos 30,5 derece gibi bir sıcaklığa ulaşmıştı. Bunun üstüne çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu yaz 31 dereceleri rahat göreceğimizi düşünüyoruz."