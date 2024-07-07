Rekor üzerine rekor: Akdeniz'de deniz fokurdayacak!

BİYOÇEŞİTLİLİKTE DEĞİŞİMLER GÖZLEMLENİYOR

Prof. Dr. Salihoğlu, Mersin ve İskenderun körfezlerindeki değişimleri yakından takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Denizlerdeki yaşam mikroskobik seviyeden başlayarak foklara, yunuslara kadar gidiyor. Özellikle 'mikroskobik canlılar' dediğimiz fitoplankton ve denizdeki bitkilerde ciddi değişimler oluyor. Bazı bölgelerde artan sıcaklık ve kirlilikle beraber aşırı ürüyorlar. Daha sonra oksijensiz bir ortam oluşturmaya başlıyorlar. Oksijen düştükçe balık ve oksijenli solunum yapan türler buralarda yer bulamamaya başlıyor. Daha açık sulara gittiğimizde 'fitoplankton' dediğimiz küçük canlıların kompozisyonlarında değişiklik görüyoruz. Bazı alanlarda bunların üremesi azalıyor. Katmanlaşan suda giderek daha az ürüyor ve daha az oksijen üretebiliyorlar. İklim değişikliğinin etkileri çok yönlü. Biyoçeşitlilikteki değişimleri anlamak için uzun süreli gözlemler yapıyoruz. Kısa süreli çalışmalarla bunların anlaşılması mümkün değil hatta bazı DNA teknikleriyle daha etkili şekilde bunları ortaya koymaya çalışıyoruz."