Rekor yağışın ardından Alibeyköy Barajı'nda dikkat çeken görüntü: İçme suyu havzası çöple doldu

İstanbul'da rekor artışın yaşandığı Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 80.69'a ulaşırken, su seviyelerinin artmasıyla kıyılarda bulunan çöpler tahliye kapaklarının bulunduğu bölümde birikmeye başladı. İçme suyu havzası olan baraj gölünde çöpler su üstünde yüzmeye başladı. İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan olan Alibeyköy barajında doluluk oranı yaklaşık 4 ay önce yüzde 17.03 olarak ölçülmüştü.

Haberler - DHA 20.03.2022 - 10:09

Rekor yağışın ardından Alibeyköy Barajı'nda dikkat çeken görüntü: İçme suyu havzası çöple doldu - 1

DOLULUK ORANI  YÜZDE 40'LARA KADAR GERİLEMİŞTİ

'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 yılının Kasım ayında doluluk oranı yüzde 41.19 olarak ölçülmüştü. 

Rekor yağışın ardından Alibeyköy Barajı'nda dikkat çeken görüntü: İçme suyu havzası çöple doldu - 2

İstanbul'da birbiri ardına etkili olan  yağışlı sistemlerin ardından doluluk oranları hızla yükselişe geçmişti. İSKİ verilerine göre bugünkü baraj doluluk oranı yüzde 87.11 olarak ölçüldü.

Rekor yağışın ardından Alibeyköy Barajı'nda dikkat çeken görüntü: İçme suyu havzası çöple doldu - 3

ALİBEYKÖY BARAJI ÇÖPLÜĞÜ DÖNDÜ

İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan olan Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 80.69  olarak ölçüldü. Yaklaşık 4 ay önce doluluk oranı yüzde 17.03 olarak ölçülen Alibeyköy barajında su seviyesindeki hızlı yükseliş beraberinde bir kirlilik sorunu ortaya çıkardı. 

Rekor yağışın ardından Alibeyköy Barajı'nda dikkat çeken görüntü: İçme suyu havzası çöple doldu - 4

Kıyılarda piknik yapan vatandaşlar tarafından bırakılan çöpler suların yükselmesiyle yüzmeye başladı. Su havzasında bulunan çöpler rüzgarında etkisiyle Sultangazi ilçesinde bulunan tahliye kapaklarının bulunduğu bölümde birikmeye başladı.  Bölgedeki kirlilik havadan da görüntülendi.

Rekor yağışın ardından Alibeyköy Barajı'nda dikkat çeken görüntü: İçme suyu havzası çöple doldu - 5

İstanbul'da Istranca ve Kazandere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 100 ulaştı. İstanbul'da doluluk oranı en az olan baraj ise yüzde 61.09  ile Sazlıdere barajı oldu. İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle;

Rekor yağışın ardından Alibeyköy Barajı'nda dikkat çeken görüntü: İçme suyu havzası çöple doldu - 6

ALİBEYKÖY                                        Yüzde 80.69

BÜYÜKÇEKMECE                              Yüzde 88.62

DARLIK                                                Yüzde 96.99

Rekor yağışın ardından Alibeyköy Barajı'nda dikkat çeken görüntü: İçme suyu havzası çöple doldu - 7

ELMALI                                                Yüzde 95.83

ISTRANCALAR                                   Yüzde 100

KAZANDERE                                      Yüzde 100

Rekor yağışın ardından Alibeyköy Barajı'nda dikkat çeken görüntü: İçme suyu havzası çöple doldu - 8

ÖMERLİ                                               Yüzde 91.17

PAPUÇDERE                                      Yüzde 96.02

SAZLIDERE                                        Yüzde 61.09

TERKOS                                              Yüzde 83.02

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