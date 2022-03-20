Rekor yağışın ardından Alibeyköy Barajı'nda dikkat çeken görüntü: İçme suyu havzası çöple doldu

İstanbul'da Istranca ve Kazandere baraj gölü havzalarında doluluk oranı yüzde 100 ulaştı. İstanbul'da doluluk oranı en az olan baraj ise yüzde 61.09 ile Sazlıdere barajı oldu. İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle;