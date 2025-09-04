Rengarenk motifleriyle Özbek nakşında yer alan suzani geleneğini bugüne taşıyorlar

Rakhimov'un eşi ve suzani işleme ustası Obloberdieva Zukhro ise amaçlarının bu sanatı gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bunlar Özbekistan'ın milli nakışlarıdır. Bu desenler büyük babaannelerimizden beri geliyor ve halen her şey aynı teknik ve aynı desenlerle devam ediyor. Bu işlerimiz, çocuklarımıza, torunlarımıza kalsın diye umut ediyoruz. Çocuklarımız da bu nakışları yapmaya devam ediyor. İnşallah ülkemizde daha da yayılacaktır."

İcra ettikleri sanatın zorluğuna değinen Zukhro, suzani işlemede en küçük yastık kılıfının nakışlamasının bile 1 hafta sürdüğünü dile getirerek, "Bir günde sadece 4 saat nakşın başına oturmak lazım aksi takdirde gözler yoruluyor. Mesela yağmur yağdığında nakış yapılmaz, sadece güneş ışığında yapılabilir. Bu iş için güneş ışığı gerekir." diye konuştu.