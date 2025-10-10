Resimli cuma mesajlar: Dualı, anlamlı, farklı cuma kutlama mesajları
Cuma günü bereketi ile geliyor. Mübarek cuma, İslam alemi tarafından her hafta heyecanla bekleniyor. Cuma gününe dair ayetlerde, ''Cumada öyle bir an vardır ki eğer Müslüman bir kul o anı denk getirir Allah'tan iyi bir dilekte bulunursa Allah onu kendisine muhakkak verir.'' denmiştir. Duaların geri çevrilmediği bu anlamlı günde Müslüman dünyası, bol bol dualar ediyor, namaz kılıyor. Öte yandan camilerde cemaat ile bir araya gelerek mübarek cumanın huzuru ve neşesi paylaşılıyor. İşte, cuma gününe özel mesajlar...
Hayırlı cumalar. Dualarla geçecek bir günde sevdiklerinize de birbirinden anlamlı ve iyi dileklerle dolu cuma günü mesajları iletebilirsiniz. Günün anlam ve önemini ifade eden mesajları, sosyal medyada da paylaşarak uzak mesafedeki yakınlarınız ve arkadaşlarınızın gününü farklılaştırabilirsiniz. En güzel, resimli, kısa ve uzun, dualı mesaj ve sözler...