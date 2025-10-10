Resimli cuma mesajlar: Dualı, anlamlı, farklı cuma kutlama mesajları

Cuma, umut tohumlarını yeniden ektiğimiz gündür. Rabbim, ektiğimiz her tohumu hayırla yeşertsin, beklediğimiz her güzelliği bize nasip etsin. Dualarla aydınlanmış, neşe dolu bir cuma geçirmeniz duasıyla.



Gönül penceremizin Rabb'e açıldığı bu özel günde, O'ndan niyazımız: Afiyet, helal rızık ve hayırlı bir ömür. Duaların en güzel armağan olduğu bu cuma gününde, sizleri de unutmadık. Huzur ve esenlik dolu Hayırlı Cumalar.



Bir hafta daha geçti, şükürler olsun. Cuma, sadece bir mola değil, manevi bir yükseliş fırsatıdır. Bu kutlu günde, dualarımızla merhameti ve sevgiyi çoğaltalım. Allah, tüm tövbelerimizi kabul ve amellerimizi makbul eylesin.