Resimli, kısa ve uzun cuma mesajları: Dualarla dolu cuma mesajları ve sözleri

"Allah’ım, kalplerimizi imanla, hayatlarımızı huzurla doldur. Affına, rahmetine ve rızana nail eyle bizi. Hayırlı Cumalar."



"Rabbim bu mübarek günde edilen tüm hayırlı duaları kabul eylesin. Kalpleriniz dua ile, gönülleriniz huzurla dolsun. Cumanız mübarek olsun."



"Bu mübarek Cuma günü, kalplerimizdeki sıkıntıların feraha, dualarımızın kabul bulduğu bir gün olsun. Rabbim sana açılan elleri boş çevirme. Gönlümüzü huzurla, hanemizi bereketle doldur. Cumanız mübarek olsun."



"Rabbim bu mübarek günde kalbimizi imandan, dilimizi zikirden, gönlümüzü sevgiden ayırmasın. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler nasip etsin. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun."