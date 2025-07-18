Resimli ve anlamlı Cuma Mesajları 18 Temmuz: Cumanız Mübarek olsun! Kısa ve öz, en güzel cuma mesaj ve sözleri

Mübarek Cuma günü geldi ve dualar edilmeye başlandı. Camiler ise cuma namazını idrak edecek cemaat tarafından dolup taşıyor. İslam aleminin haftalık bayramı cuma günü, eller semaya açılarak eş, dost, akraba, arkadaşlar için dualar ediliyor. Bu anlamlı günde sevdiklerinize dualarla hazırladığınız cuma mesajlarını ileterek de gününü tebrik edebilirsiniz. Kısa, uzun, anlamlı ve en şık cuma günü mesajları veya sözleri sayesinde yakın çevrenizin gününe farklı bir anlam katabilirsiniz. İşte, 18 Temmuz cuma mesajları ve sözleri...

Resimli ve anlamlı Cuma Mesajları 18 Temmuz: Cumanız Mübarek olsun! Kısa ve öz, en güzel cuma mesaj ve sözleri - 1

Cuma günü, İslam aleminde heyecanla karşılanıyor. İbadetle geçen bu özel günde dualar geri çevrilmiyor. Cemaat ise camilerde 4 rekat sünnet 2 rekat farz şeklinde eda edilen cuma namazı için saf tutuyor. Ayrıca sevdiklerinize dualı, ayetli cuma mesajları ileterek de cuma gününü kutlayablirsiniz. SMS göndermenin yanı sıra Facebook, Instagram ve X (Twitter) üzerinden de cuma mesajlarını yayımlayarak günün anlam ve önemini takipçilerinizle paylaşabilirsiniz. Hayırlı cumalar kutlama ve tebrik mesajları...

TÜRKİYE HABERLERİ

Resimli ve anlamlı Cuma Mesajları 18 Temmuz: Cumanız Mübarek olsun! Kısa ve öz, en güzel cuma mesaj ve sözleri - 2

EN GÜZEL, YENİ VE RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle.

Bırak hayallerini, sal dualarını arşa. Ol deyince oldurana, Dur deyince durdurana. Hayırlı Cumalar.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Cuma günleri, duanın kabul olacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Resimli ve anlamlı Cuma Mesajları 18 Temmuz: Cumanız Mübarek olsun! Kısa ve öz, en güzel cuma mesaj ve sözleri - 3

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbimiz dualarımızı kabul etsin, yarınlarımızı aydınlatsın. Hayırlı Cumalar.

Yine bir Cuma sabahı, yine bir selam vakti, Hayırlı dostlukları yad etme vakti, Allah’ın selamı ve bereketi üzerinize olsun

Her dua nasibine, Her nasip vaktine esirdir. Hayırlı Cumalar.

Resimli ve anlamlı Cuma Mesajları 18 Temmuz: Cumanız Mübarek olsun! Kısa ve öz, en güzel cuma mesaj ve sözleri - 4

Rabbimizin rahmeti, bereketi üzerinize olsun, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar.

Duaların ve niyetlerin kabul, kalplerin bir olduğu güzel bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

Bu cuma mesajı benden sana dua ile gelsin. Senden tüm sevdiklerine dua ile gitsin. Hayırlı cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun…

Gönül deryanızda huzurlu bir Cuma akşamı geçirmeniz dileğiyle, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar!

Resimli ve anlamlı Cuma Mesajları 18 Temmuz: Cumanız Mübarek olsun! Kısa ve öz, en güzel cuma mesaj ve sözleri - 5

Yüce Rabbim! Tüm mazlum ve mağdurların yardımcısı olsun. Cuma gününün hayrı ve bereketi üzerimize olsun. Hayırlı bereketli Cumalar.

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar.

Bugün dualarınızın kabul olduğu, gönüllerinizin huzur bulduğu, sevdiklerinizle bereketli bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!

Resimli ve anlamlı Cuma Mesajları 18 Temmuz: Cumanız Mübarek olsun! Kısa ve öz, en güzel cuma mesaj ve sözleri - 6

Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin

Günlerin en değerlisi, duaların en makbulü, huzurun en bol olduğu Cumamız mübarek olsun. Hayırlı Cumalar.

Gönlünüz ferah, yüzünüz güler, dualarınız kabul olsun. Cumanız mübarek olsun.

Yarınlarınız bugünden daha güzel, dualarınızın kabul olduğu bir Cuma dilerim.

Bugün dualarınızın kabul olması dileğiyle, Hayırlı Cumalar.

Resimli ve anlamlı Cuma Mesajları 18 Temmuz: Cumanız Mübarek olsun! Kısa ve öz, en güzel cuma mesaj ve sözleri - 7

Kalplerimizin huzur bulduğu, dualarımızın kabul olduğu bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle, hayırlı cumalar.

Günümüzü hayır ve bereketle geçirmemiz dileğiyle, Hayırlı Cumalar.

Cumamız mübarek olsun, kalplerimiz huzur ve sevgiyle dolsun.

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

Resimli ve anlamlı Cuma Mesajları 18 Temmuz: Cumanız Mübarek olsun! Kısa ve öz, en güzel cuma mesaj ve sözleri - 8

Kalplerimizdeki temizliği, dualarımızdaki samimiyeti arttıran bir cuma olsun. Hayırlı Cumalar!

Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar dilerim.

Resimli ve anlamlı Cuma Mesajları 18 Temmuz: Cumanız Mübarek olsun! Kısa ve öz, en güzel cuma mesaj ve sözleri - 9

Allah’ım; Yolda olana “Selâmet” Hasta olana “Afiyet” Darda olana “Metanet” Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve bereket dolu bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Cumanız mübarek olsun.

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