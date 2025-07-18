Resimli ve anlamlı Cuma Mesajları 18 Temmuz: Cumanız Mübarek olsun! Kısa ve öz, en güzel cuma mesaj ve sözleri
Mübarek Cuma günü geldi ve dualar edilmeye başlandı. Camiler ise cuma namazını idrak edecek cemaat tarafından dolup taşıyor. İslam aleminin haftalık bayramı cuma günü, eller semaya açılarak eş, dost, akraba, arkadaşlar için dualar ediliyor. Bu anlamlı günde sevdiklerinize dualarla hazırladığınız cuma mesajlarını ileterek de gününü tebrik edebilirsiniz. Kısa, uzun, anlamlı ve en şık cuma günü mesajları veya sözleri sayesinde yakın çevrenizin gününe farklı bir anlam katabilirsiniz. İşte, 18 Temmuz cuma mesajları ve sözleri...
Cuma günü, İslam aleminde heyecanla karşılanıyor. İbadetle geçen bu özel günde dualar geri çevrilmiyor. Cemaat ise camilerde 4 rekat sünnet 2 rekat farz şeklinde eda edilen cuma namazı için saf tutuyor. Ayrıca sevdiklerinize dualı, ayetli cuma mesajları ileterek de cuma gününü kutlayablirsiniz. SMS göndermenin yanı sıra Facebook, Instagram ve X (Twitter) üzerinden de cuma mesajlarını yayımlayarak günün anlam ve önemini takipçilerinizle paylaşabilirsiniz. Hayırlı cumalar kutlama ve tebrik mesajları...