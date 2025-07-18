Resimli ve anlamlı Cuma Mesajları 18 Temmuz: Cumanız Mübarek olsun! Kısa ve öz, en güzel cuma mesaj ve sözleri

Rabbimizin rahmeti, bereketi üzerinize olsun, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar.



Duaların ve niyetlerin kabul, kalplerin bir olduğu güzel bir Cuma geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar.



Bu cuma mesajı benden sana dua ile gelsin. Senden tüm sevdiklerine dua ile gitsin. Hayırlı cumalar.



Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun…



Gönül deryanızda huzurlu bir Cuma akşamı geçirmeniz dileğiyle, dualarınız kabul olsun. Hayırlı Cumalar!