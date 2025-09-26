Resimli, yeni cuma mesajları: Kısa ve öz cuma günü tebrik mesajları ve sözleri

Hayırlı cumalar. İslam aleminin her hafta iple çektiği mübarek cuma günü heyecanı yaşanıyor. Dualar edilip, namazlar kılınırken, cuma günü kutlama mesajları da araştırılıyor. Dualı, iyi dilekli mesajlarla sevdiklerinizin gününe anlam katabilirsiniz. Resimli, uzun-kısa ve ayetli seçenekleri ile hayırlı cumalar mesajları öne çıkıyor. İşte, birbirinden güzel, yeni cumaya özel mesajlar...

Resimli, yeni cuma mesajları: Kısa ve öz cuma günü tebrik mesajları ve sözleri - 1

Müslüman dünyasının huzur, mutluluk ve heyecanla karşıladığı cuma günü geldi. Dualar edilirken, yakın çevreyle de dualı cuma mesajlarını paylaşabilirsiniz. Ellerin semaya açıldığı bu mübarek günde en güzel alternatifleri ile mesaj ve sözler dikkat çekiyor. Cuma günü mesajları yeni ve farklı...

Resimli, yeni cuma mesajları: Kısa ve öz cuma günü tebrik mesajları ve sözleri - 2

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI SEÇENEKLERİ 

Ruhumuzu dinlendiren, kalplerimize huzur veren bu mübarek cuma gününün bereketi üzerinize olsun. Dualarınızın göklere ulaştığı bir gün dilerim.

Bir haftanın yorgunluğunu, bir cuma namazının huzuruyla atalım. Yeni umutlar, kabul olmuş dualar ile Hayırlı Cumalar.

Cuma'nın feyziyle kalbinizdeki her kilit açılsın, yeni başlangıçlara kapı aralansın. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim, bu kutlu günde yüzünüzden tebessümü, kalbinizden imanı eksik etmesin. Huzur ve sağlık dolu Hayırlı Cumalar.

Resimli, yeni cuma mesajları: Kısa ve öz cuma günü tebrik mesajları ve sözleri - 3

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in tavsiyesiyle: Bu cuma gününde salavatları çoğaltalım. Salavatlarımızın şefaatimize vesile olması duasıyla... Sonsuz nur ile dolu bir cuma dilerim.

Cuma, affın en yakın olduğu gündür. Rabbim, bu mübarek vakitlerde tüm tövbelerimizi kabul eylesin, kalbimizdeki pişmanlıkları rahmetine çevirsin. Gönül dolusu Hayırlı Cumalar.

"İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır." (Hadis-i Şerif) Bu cuma, bir iyiliğe vesile olmanız, bir kalbi onarmanız dileğiyle. Bereketli ve feyizli bir cuma olsun.

Resimli, yeni cuma mesajları: Kısa ve öz cuma günü tebrik mesajları ve sözleri - 4

Cuma'nın huzuru, kalbinizdeki her sıkıntıyı alıp götürsün. Yeni umutlar ve kabul olmuş dualarla dolu bir gün dilerim.

Gönüllerin birleştiği, duaların göğe yükseldiği bu mübarek cuma, tüm hayırlı dileklerinize vesile olsun.

Resimli, yeni cuma mesajları: Kısa ve öz cuma günü tebrik mesajları ve sözleri - 5

Bir cuma daha geldi, şükürler olsun. Rabbim bu mübarek günü, yeni başlangıçların müjdecisi eylesin.

Yüce Rabbim, bu mübarek cuma gününün nuruyla kalplerimize merhamet, hanelerimize bereket, hayatımıza sağlık ihsan eylesin. Gönlünüzdeki tüm hayırlı duaların kabulü dileğiyle.

Haftanın yorgunluğunu üzerimizden attığımız bu manevi durakta, Rabbimizden af ve mağfiret diliyoruz. Dualarımızın kabul, amellerimizin makbul olması duasıyla, Hayırlı Cumalar.

Resimli, yeni cuma mesajları: Kısa ve öz cuma günü tebrik mesajları ve sözleri - 6

Cuma, umut kapılarının aralandığı en özel zamandır. Kalbinizden geçen her ne varsa, bu mübarek gün hürmetine size hayır kapıları açsın. Cumanız mübarek olsun.

Cumanız mübarek olsun. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurur: "Mümin, mümin kardeşinin aynasıdır." (Ebu Davud) Bu cuma, birbirimize ayna olalım, iyiliklerimizi çoğaltalım.

Hayırlı Cumalar! Unutmayalım ki, Resûlullah (s.a.v.) "Sizden biriniz, kendisi için arzu ettiğini kardeşi için de arzu etmedikçe (gerçek anlamda) iman etmiş sayılmaz." (Buhari) Bu cuma, dualarımızı tüm sevdiklerimiz için edelim.

