Resmi Gazete'de bugün (28 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları)
28.12.2025 08:08
NTV - Haber Merkezi
Resmi Gazete'de 28 Aralık 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 28 Aralık 2025 tarihli ve 33121 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
– Bursa Uludağ Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Dicle Üniversitesi Zerzevan Kalesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KURUL KARARLARI
– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/12/2025 Tarihli ve 14049 (1-218) Sayılı Kararları
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlanları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri