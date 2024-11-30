Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 soruda yetkisiz çakar ve ruhsatsız silahlara yönelik düzenleme
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasayla birlikte yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara verilecek ceza 96 bin liraya çıkarıldı. Ruhsatsız silah bulunduranlara verilen hapis cezalarının alt sınırı 2 yıla, üst sınırı da 4 yıla çıkarıldı. İşte 5 soruda yeni düzenlemede merak edilenler...
İç güvenlik alanında düzenlemeler öngören kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanunla hayata geçirilecek yeni düzenlemelerle ilgili 5 soru ve yanıtları şöyle: