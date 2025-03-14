Resmi Gazete’de yayımlandı: Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları belli oldu
Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri belli oldu. Ticaret Bakanlığı kadrosundaki ihtiyaçlar doğrultusunda personel alımı gerçekleştirecek. Toplam kontenjan 988 olarak açıklanırken 865’i sözleşmeli, 123’ü ise kadrolu personel alımı yapılacak. Başvuru işlemleri, dijital ortamda e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açıklamada yapılacak alımların merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirileceğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı personel alımı yapılacak branşlar açıklandı. Peki Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuruları 2025 ne zaman? İşte, başvurulara ilişkin yapılan son açıklama…
Ticaret Bakanlığı 2025 yılı içerisinde muayene memuru, gümrük muhafaza memuru, mühendis, büro personeli, gemi adamı, şoför, tüketici hakem heyeti raportörü, ambar memuru, kaptan, makinist, satış memuru ve diğer birçok kadroya alım yapacak. Başvuru işlemleri için adayların, herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmasına gerek bulunmayacak. Başvuru şartlarını sağlamadığı tespit edilen adaylar, atamaları gerçekleşse dahi işlemleri iptal edilecek. Ticaret Bakanlığı personel alımı için geri sayım başladı. Peki Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldı mı? İşte, başvuru sürecine ilişkin bilgiler…