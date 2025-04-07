Resmi kurumlar bugün açık mı? 4 Nisan kargolar, noterler, PTT, bankalar, eczaneler, hastane ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması sebebiyle birçok kamu kurumu geçtiğimiz hafta kapalıydı. Resmi ve dini bayram günlerinde birçok işletme faaliyetlerine ara verirken özellikle vatandaşlar, sağlık kuruluşları, bankalar, noterler, borsa, kargo firmaları, PTT ve diğer işletmelerin çalışma durumunu merak ediyor. 7 Nisan Pazartesi günü okullar ara tatil dönüşü açılırken kamu kurumları da hizmet vermeye başladı. Peki Bugün kargolar, noterler, bankalar, sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte, çalışma bilgisi…

Resmi kurumlar bugün açık mı? 4 Nisan kargolar, noterler, PTT, bankalar, eczaneler, hastane ve sağlık ocakları çalışıyor mu? - 1

Bayram tatiline idari iznin eklenmesiyle birlikte tatil toplam 9 güne çıkarılmıştı. 2,3,4 Nisan günlerinde özel kurumlar açık olurken kamu kurumlarının bazıları ise hizmet vermedi. Özellikle haftanın yeni gününde özel ve kamu bankalarında işlem yapmaya hazırlanan vatandaşlar, çalışma durumlarına göre hareket edecek. Geride bıraktığımız haftada ise sağlık ocakları (aile hekimleri) randevusu oluşturamayanlar ise sağlık kuruluşlarının çalışıp çalışmadığını internet üzerinden kontrol ediyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğundan geçtiğimiz hafta hizmet vermeye başlamıştı. Peki Bugün Resmi kurumlar açık mı, kapalı mı? İşte, kargolar, noterler, bankalar, sağlık ocakları, eczaneler ve hastanelerin çalışma durumu…

TÜRKİYE HABERLERİ

Resmi kurumlar bugün açık mı? 4 Nisan kargolar, noterler, PTT, bankalar, eczaneler, hastane ve sağlık ocakları çalışıyor mu? - 2

RESMİ KURUMLAR BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI? 

7 Nisan Pazartesi günü itibariyle kamu kurumları normal çalışma düzenine uygun olarak çalışmaya başladı.

Bankalar, noterler, kargo firmaları, borsa, eczaneler, sağlık ocakları, noterler, hastaneler, PTT, belediyeler, valilikler, muhtarlıklar bugün hizmet verecek.

Resmi kurumlar bugün açık mı? 4 Nisan kargolar, noterler, PTT, bankalar, eczaneler, hastane ve sağlık ocakları çalışıyor mu? - 3

Resmi kurumlar dini ve milli bayram günlerinde kapalı oluyor. 2025 yılında kamu kurumlarının kapalı olacağı tarihlere aşağıdaki takvim üzerinden ulaşabilirsiniz.

Resmi kurumlar bugün açık mı? 4 Nisan kargolar, noterler, PTT, bankalar, eczaneler, hastane ve sağlık ocakları çalışıyor mu? - 4

2025 YILI RESMİ VE DİNİ BAYRAM GÜNLERİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - ÇARŞAMBA

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - PERŞEMBE

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI

30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA

Kurban Bayramı 1. günü 5 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 2. günü 6 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 3. günü 7 Haziran Cumartesi

Kurban Bayramı 4. günü 8 Haziran Pazar

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