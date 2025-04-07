Resmi kurumlar bugün açık mı? 4 Nisan kargolar, noterler, PTT, bankalar, eczaneler, hastane ve sağlık ocakları çalışıyor mu?
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması sebebiyle birçok kamu kurumu geçtiğimiz hafta kapalıydı. Resmi ve dini bayram günlerinde birçok işletme faaliyetlerine ara verirken özellikle vatandaşlar, sağlık kuruluşları, bankalar, noterler, borsa, kargo firmaları, PTT ve diğer işletmelerin çalışma durumunu merak ediyor. 7 Nisan Pazartesi günü okullar ara tatil dönüşü açılırken kamu kurumları da hizmet vermeye başladı. Peki Bugün kargolar, noterler, bankalar, sağlık ocakları, eczaneler ve hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte, çalışma bilgisi…
Bayram tatiline idari iznin eklenmesiyle birlikte tatil toplam 9 güne çıkarılmıştı. 2,3,4 Nisan günlerinde özel kurumlar açık olurken kamu kurumlarının bazıları ise hizmet vermedi. Özellikle haftanın yeni gününde özel ve kamu bankalarında işlem yapmaya hazırlanan vatandaşlar, çalışma durumlarına göre hareket edecek. Geride bıraktığımız haftada ise sağlık ocakları (aile hekimleri) randevusu oluşturamayanlar ise sağlık kuruluşlarının çalışıp çalışmadığını internet üzerinden kontrol ediyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğundan geçtiğimiz hafta hizmet vermeye başlamıştı. Peki Bugün Resmi kurumlar açık mı, kapalı mı? İşte, kargolar, noterler, bankalar, sağlık ocakları, eczaneler ve hastanelerin çalışma durumu…