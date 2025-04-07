Resmi kurumlar bugün açık mı? 4 Nisan kargolar, noterler, PTT, bankalar, eczaneler, hastane ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

Bayram tatiline idari iznin eklenmesiyle birlikte tatil toplam 9 güne çıkarılmıştı. 2,3,4 Nisan günlerinde özel kurumlar açık olurken kamu kurumlarının bazıları ise hizmet vermedi. Özellikle haftanın yeni gününde özel ve kamu bankalarında işlem yapmaya hazırlanan vatandaşlar, çalışma durumlarına göre hareket edecek. Geride bıraktığımız haftada ise sağlık ocakları (aile hekimleri) randevusu oluşturamayanlar ise sağlık kuruluşlarının çalışıp çalışmadığını internet üzerinden kontrol ediyor. Kargo firmaları ise özel kurumlar olduğundan geçtiğimiz hafta hizmet vermeye başlamıştı. Peki Bugün Resmi kurumlar açık mı, kapalı mı? İşte, kargolar, noterler, bankalar, sağlık ocakları, eczaneler ve hastanelerin çalışma durumu…