Resmi kurumlar bugün açık mı, ne zaman açılıyor? (PTT, bankalar sağlık ocakları, noterler çalışıyor mu?)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamaya göre, kamu çalışanları için bayram tatili süresi 9 güne çıkarıldı. Bu karar, kamu personelinin uzun bir tatil sürecine girmesine olanak tanırken, bazı kritik hizmetlerin ise belirlenen nöbetçi kurumlar aracılığıyla devam etmesini sağlayacak. Peki, vatandaşların sıklıkla başvurduğu kamu kurumları bayram süresince hizmet vermeye devam edecek mi? Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), bankalar, aile sağlığı merkezleri (sağlık ocakları) ve noterler gibi birçok önemli kurumun çalışma düzeni, bayram tatili nedeniyle değişiklik gösterecek.
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle resmi kurumlar belirli bir süre kapalı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla kamu çalışanları için tatil süresi 9 güne uzatıldı. Ancak, bu idari izin yalnızca kamu sektörünü kapsıyor.