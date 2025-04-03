Resmi kurumlar ne zaman açılıyor? (PTT, bankalar sağlık ocakları, noterler bugün açık mı?)

NOTERLER AÇIK MI?

Ramazan Bayramında yapılacak 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. Ancak noterler 2-3-4 Nisan tarihinde mesaisini sürdürecek. Türkiye Noterler Birliğinden yapılan açıklama'da; "Bilindiği üzere kamu çalışanları için Ramazan Bayramı tatilini takip eden 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihleri idari izin kapsamına alınmıştır. Bazı basın kuruluşları tarafından söz konusu tarihlerde noterliklerin de kapalı olacağı yönünde yayınlar yapılıyor olmasına karşın, noterliklerin 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerde açık olacağı,



Yanı sıra, 5 ve 6 Nisan 2025 tarihlerinde de nöbetçi noterlik uygulamasına devam edileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur. "denildi.