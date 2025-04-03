Resmi kurumlar ne zaman açılıyor? (PTT, bankalar sağlık ocakları, noterler bugün açık mı?)
Kamu çalışanlarının bayram tatili 9 gün olarak belirlendi. Bu karar, kamu personeline uzun bir dinlenme süresi sunarken, bazı temel hizmetlerin aksamaması için nöbetçi kurumlar aracılığıyla sürdürüleceği ifade edildi. Peki, vatandaşların sıklıkla hizmet aldığı resmi kurumlar bayram boyunca açık olacak mı? Resmi kurumlar ne zaman açılıyor
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle resmi kurumlar belirli bir süre kapalı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla kamu çalışanları için tatil süresi 9 güne uzatıldı. Ancak, bu idari izin yalnızca kamu sektörünü kapsıyor.