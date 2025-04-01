Resmi kurumlar ne zaman açılıyor? (PTT, sağlık ocakları, noterler çalışıyor mu?)
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle kamu kurumlarının çalışma takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla kamu çalışanları için tatil süresi 9 güne uzatıldı. Ancak, bazı kurumlar bayram süresince nöbetçi hizmeti sunacak. Peki, resmi kurumlar ne zaman açılıyor? PTT, sağlık ocakları, noterler çalışıyor mu?
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle resmi kurumlar belirli bir süre kapalı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla kamu çalışanları için tatil süresi 9 güne uzatıldı. Ancak, bu idari izin yalnızca kamu sektörünü kapsıyor.