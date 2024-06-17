Resmi tatil bitiş tarihi: Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor?
Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başladı. Öte yandan Kurban Bayramı tatili 9 gün olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük sürenin de idari izin kapsamına alındığını açıklamıştı. Peki, bayram tatili ne zaman bitecek?
İslam dünyası için büyük öneme sahip Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başladı. Arife günü 15 Haziran Cumartesi olan Kurban Bayramı, 19 Haziran Çarşamba sona erecek. İşte, "Kurban Bayramı tatili ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı...