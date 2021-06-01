Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından corona virüsü tedbirleri kapsamında 49 gündür kapalı olan kafe ve restoranların bugünden itibaren 07.00-21.00 arasında hizmet verebileceğini açıkladı. Kafe ve restoranlar da hazırlıklarının ardından sabah saat 07.00'den itibaren müşteri ağırlamaya başladı.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 01.06.2021 - 08:15 | Son Güncelleme : 01.06.2021 - 08:35

Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından, Covid-19 sürecinde, haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini paylaştı. Bu kapsamda yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatlerinde belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecek.

KADEMELİ NORMALLEŞME: 18 MADDEDE YENİ DÖNEM

Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün - 2
Kademeli normalleşme kapsamında yeme-içme yerleri hizmet vermeye başladı. Kafe ve restoranlar sabah hazırlıklarının ardından saat 07.00'den itibaren müşteri ağırlamaya başladı.
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün - 3
Normalleşmeyle birlikte kıraathaneler de hizmet vermeye başladı. İçişleri Bakanlığından gönderilen genelgeye göre işletmeler belirli kurallar çerçevesinde hizmet verecek.
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün - 4

“BUGÜNLERİ ÇOK ÖZLEDİK ÇOK”

Sabah erken saatlerde kıraathaneye gelen Durmuş Karasu, sabahları çay içmeyi özlediğini belirterek, “Vatanımız için hayırlı olsun diyorum öncelikle. Tabi özledik. Çayımızı içiyorduk. Şimdi eski günlere döneceğiz inşallah yavaş yavaş. Bugünleri çok özledik çok. İnşallah iyi günlerde gelecek yakın” şeklinde konuştu.
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün - 5
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün - 6
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün - 7
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün - 8
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün - 9
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün - 10
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün - 11
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün - 12
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün - 13
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün - 14
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün - 15
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün - 16
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün - 17
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün - 18
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün - 19
Restoran ve kafelerde ‘Normalleşme'de ilk gün - 20

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