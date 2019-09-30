Restorana giren otomobilin sürücüsüne dayak
DHA
Antalya'da kontrolden çıkan bir otomobil restoranın bahçe duvarını yıkarak içeri girdi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü çevredekiler tarafından darp edildi.
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1Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, önce yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı ardından restoranın bahçesine girdi.
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2Kaza, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü, hafif ticari aracıyla Işıklar Caddesi'nde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
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3Kontrolden çıkan araç, önce trafik levhalarına çarptı. Çarpmaya rağmen durmayan araç, yol kenarındaki bir binanın bahçe duvarlarına da çarparak yıkmasının ardından, aynı binanın altındaki restoranın bahçesine girdikten sonra durdu.
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4Çarpmanın etkisiyle restoranın camları kırılırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Çevredekiler sürücüye tepki gösterdi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü, yine iddiaya göre küfür etti. Bunun üzerine çevredekiler sürücüyü dövdü.
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5Bir süre sonra olay yerine gelen polisler kavgaya müdahale etti. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. Araç ise işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka çekildi.
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