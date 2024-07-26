Restorana saldırının görüntüsü ortaya çıktı: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar
İstanbul Esenyurt’ta bir restorana düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde maskeli ve motosikletli saldırganların, restoranın önüne gelip kurşun yağdırma anları yer alıyor. Saldırıda açılan ateşte bir kişinin kurşunların hedefi olup yaralanması yer alıyor.
İstanbul Esenyurt’ta bir restorana silahlı saldırı düzenlendi.Olay, 16 Temmuz günü saat 22:00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı’nda meydana geldi.