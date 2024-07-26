Restorana saldırının görüntüsü ortaya çıktı: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar

İstanbul Esenyurt’ta bir restorana düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde maskeli ve motosikletli saldırganların, restoranın önüne gelip kurşun yağdırma anları yer alıyor. Saldırıda açılan ateşte bir kişinin kurşunların hedefi olup yaralanması yer alıyor.

Restorana saldırının görüntüsü ortaya çıktı: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar - 1

İstanbul Esenyurt’ta bir restorana silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, 16 Temmuz günü saat 22:00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı’nda meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Restorana saldırının görüntüsü ortaya çıktı: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar - 2

Olayda restoranın önünden geçerken kurşun isabet eden Emir Şeyh El-Qahawatiyya isimli kişi ilk müdahalelerin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Saldırı sırasında restorana 4 adet ve park halindeki 2 araca mermi isabet etti.
Restorana saldırının görüntüsü ortaya çıktı: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar - 3

Yaşanan saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Restorana saldırının görüntüsü ortaya çıktı: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar - 4

Görüntülerde, Emir Şeyh El-Qahawatiyya isimli kişi caddede yürürken restorana yapılan silahlı saldırı sonucu yere düştüğü ve restoranda bulunan vatandaşların ve çalışanların panikle yere yattığı anlar yer aldı.

Restorana saldırının görüntüsü ortaya çıktı: Motosikletle gelip kurşun yağdırdılar - 5

Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

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