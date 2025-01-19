Restoranda yemek yerken çantası çalındı: "Hırsızlar 20 dakikada 5 semt değiştirdi"
İstanbul Şişli'de bir Japon restoranına giden Moldovalı Elena Buiucli'nin içerisinde değerli eşyalarıyla, Türk Lirası ve dolar bulunan çantası yemek yediği sırada çalındı. Polis, kadının cep telefonu konumundan şüphelileri Sultangazi'ye kadar takip etti. Mağdur kadın, hırsızların 20 dakika içerisinde 5 semt değiştirdiklerini söyledi.
Yaklaşık 8 yıldır Türkiye’de yaşayan Moldovalı Elena Buiucli (25), arkadaşıyla 7 Ocak Salı günü saat 20.15 sıralarında Şişli ilçesi Osmanbey Halaskargazi Mahallesi'nde bulunan Japon restoranına gitti.