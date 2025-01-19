Restoranda yemek yerken çantası çalındı: "Hırsızlar 20 dakikada 5 semt değiştirdi"

"ÇEVRENİZE VE EŞYALARINIZA DİKKAT EDİN"

Hırsızların 20 dakika içerisinde 5 semt değiştirdiğini belirten Elena Buiucli, "En son konumları Sultangazi’de bir site oldu. Bu işi 1-2 kişi değil de bir grup olarak organize etmiş gibilerdi. Kamera kayıtlarında yüzleri gözüküyor. Hareketlerinden ilk defa yapmadıkları belliydi. Herkesin çok dikkatli olmasını rica ediyorum. Lütfen siz de çevrenize ve eşyalarınıza dikkat edin." diye konuştu.