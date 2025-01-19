Restoranda yemek yerken çantası çalındı: "Hırsızlar 20 dakikada 5 semt değiştirdi"

İstanbul Şişli'de bir Japon restoranına giden Moldovalı Elena Buiucli'nin içerisinde değerli eşyalarıyla, Türk Lirası ve dolar bulunan çantası yemek yediği sırada çalındı. Polis, kadının cep telefonu konumundan şüphelileri Sultangazi'ye kadar takip etti. Mağdur kadın, hırsızların 20 dakika içerisinde 5 semt değiştirdiklerini söyledi.

Restoranda yemek yerken çantası çalındı: "Hırsızlar 20 dakikada 5 semt değiştirdi" - 1

Yaklaşık 8 yıldır Türkiye’de yaşayan Moldovalı Elena Buiucli (25), arkadaşıyla 7 Ocak Salı günü saat 20.15 sıralarında Şişli ilçesi Osmanbey Halaskargazi Mahallesi'nde bulunan Japon restoranına gitti.

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Restoranda yemek yerken çantası çalındı: "Hırsızlar 20 dakikada 5 semt değiştirdi" - 2

Sipariş veren Buiucli yemeğini beklemeye başladı. O sırada yan masaya gelen iki kadın sohbet etmeye başladı. Buiucli’nin çantasını gözüne kestiren şüpheliler saniyeler içerisinde çantayı çalarak restorandan çıktı.

Restoranda yemek yerken çantası çalındı: "Hırsızlar 20 dakikada 5 semt değiştirdi" - 3

POLİS CEP TELEFONU KONUMUNU TAKİP ETTİ

Çantasının çalındığını fark eden Elena Buiucli, durumu restoran yetkililerine bildirdi. Kamera görüntülerinin incelenmesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Çantanın yan masadaki 2 kadın tarafından çalındığı ortaya çıktı. Buiucli’nin şikayetçi olması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Restoranda yemek yerken çantası çalındı: "Hırsızlar 20 dakikada 5 semt değiştirdi" - 4

Kadının telefonunun konum bilgisini takip eden polis ekipleri hırsızların peşine düştü. Dakikalar içerisinde çok sayıda yer değiştirdikleri tespit edilen hırsızların son olarak Sultangazi’de bir siteye girdikleri belirlendi.

Şüphelilerin kadına ait değersiz eşyaları Beyoğlu’nda bir çöp konteynerine attığı belirlenirken, polis eşyaları bularak kadına teslim edildi. Olayla ilgili konuşan Elena Buiucli, "Bizim tariflerimize ve kamera kayıtlarına göre AVM'de şüpheli 2 kadını aramaya başladılar. Maalesef bulamadılar. Çantamın içerisinde bir miktar dolar ve Türk Lirası vardı. Cep telefonum, kablosuz kulaklığım, araba anahtarı ve değerli eşyalarım vardı." dedi.

Restoranda yemek yerken çantası çalındı: "Hırsızlar 20 dakikada 5 semt değiştirdi" - 5

"ÇEVRENİZE VE EŞYALARINIZA DİKKAT EDİN"

Hırsızların 20 dakika içerisinde 5 semt değiştirdiğini belirten Elena Buiucli, "En son konumları Sultangazi’de bir site oldu. Bu işi 1-2 kişi değil de bir grup olarak organize etmiş gibilerdi. Kamera kayıtlarında yüzleri gözüküyor. Hareketlerinden ilk defa yapmadıkları belliydi. Herkesin çok dikkatli olmasını rica ediyorum. Lütfen siz de çevrenize ve eşyalarınıza dikkat edin." diye konuştu.

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