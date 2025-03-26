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Restoranda yemek yerken vurulmuştu: Cehennem Melekleri'nin sağ kolu çıktı

Suç örgütü üyesi Erhan Akyol, Mecidiyeköy’de bir restoranda yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Akyol'un kendilerini Cehennem Melekleri olarak adlandıran suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı’nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı.

Restoranda yemek yerken vurulmuştu: Cehennem Melekleri'nin sağ kolu çıktı - 1

Suç örgütü üyesi Erhan Akyol, Mecidiyeköy’de bir restoranın teras bölümünde yemek yediği sırada kasklı saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’ndeki bir restoranda meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Restoranda yemek yerken vurulmuştu: Cehennem Melekleri'nin sağ kolu çıktı - 2

Restoranda yemek bekleyen Akyol'a yönelik motosikletle olay yerine gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda baldırından vurulan Akyol ağır yaralanırken, restorandaki başka bir müşteri olan Beyhan T. vücuduna isabet eden mermiyle, H.M. isimli çocuk ise kırılan cam parçalarından yaralandı.

Polis ekipleri, kaskını çıkarmadan saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Restoranda yemek yerken vurulmuştu: Cehennem Melekleri'nin sağ kolu çıktı - 3

CEHENNEM MELEKLERİ LİDERİNİN SAĞ KOLU

Öte yandan saldırıda baldırından yaralanan Erkan Akyol’un, kendilerini ‘Cehennem Melekleri’ olarak adlandıran suç örgütünün lideri Coşkun Necati Arabacı’nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı.

Akyol’un geçmişte Almanya Köln’de bara silahla ateş ederek bir kişinin öldürülmesi olayına karıştığı öğrenildi.

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