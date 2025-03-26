Restoranda yemek yerken vurulmuştu: Cehennem Melekleri'nin sağ kolu çıktı
Suç örgütü üyesi Erhan Akyol, Mecidiyeköy’de bir restoranda yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Akyol'un kendilerini Cehennem Melekleri olarak adlandıran suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı’nın sağ kolu olduğu ortaya çıktı.
Suç örgütü üyesi Erhan Akyol, Mecidiyeköy’de bir restoranın teras bölümünde yemek yediği sırada kasklı saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’ndeki bir restoranda meydana geldi.