Restoranda yemek yerken vurulmuştu: Cehennem Melekleri'nin sağ kolu çıktı

Restoranda yemek bekleyen Akyol'a yönelik motosikletle olay yerine gelen kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.



Olayda baldırından vurulan Akyol ağır yaralanırken, restorandaki başka bir müşteri olan Beyhan T. vücuduna isabet eden mermiyle, H.M. isimli çocuk ise kırılan cam parçalarından yaralandı.



Polis ekipleri, kaskını çıkarmadan saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.