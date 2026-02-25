Restorandan bıçak çalıp Aysel'i öldürmeyi planlamış. Katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi
İstanbul'da barışma bahanesiyle eski nişanlısı Aysel Karakoç'u 5 yerinden sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Fethi Şancı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Şancı'nın olay öncesi Karakoç'u öldürmek için restorandan bıçak çaldığı ortaya çıktı.
Beykoz'da eski nişanlısını bıçaklayarak öldüren sanığa istenen ceza belli oldu.
15 Ekim 2025'te Beykoz'da yaşayan Aysel Karakoç, bir süre önce ayrıldığı Fethi Şancı tarafından katledildi.
Barışma bahanesiyle eski nişanlısının evine gelen sanık ile Karakoç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fethi Şancı, bıçakla genç kadını beş yerinden bıçakladı.
Karakoç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
RESTORANDAN SERVİS BIÇAĞI ÇALMIŞ
Olayın ardından tutuklanan sanık Şancı hakkında iddianame hazırlandı.
Olay günü maktul Karakoç ve sanığın birlikte bir restoranda yemek yedikleri, sanığın restorandan ayrılmadan önce restorana ait servis bıçağını yanına aldığı ve maktulün Beykoz'da bulunan evine geldikleri iddianamede anlatıldı.
İddianamede, Aysel Karakoç'un araçtan inmek istemediği ancak sanığın aracın şoför kapısını açarak bir şeyler konuştuğu ve maktulü indirmeye çalıştığı, ardından çantasını alan maktulün sanıkla evine geçtiği belirtildi.
Bir süre sonra maktul Karakoç'un koşarak site danışma kulübesine gittiğini ve burada bulunan görevliden telefonunu isteyerek polisi aradığı, konuşmasında ise "Erkek arkadaşım bana zarar verebilir." dediği iddianamede yer aldı.
İddianamede, sanığın maktulün evinden aldığı değerlendirilen büyük doğrama bıçağını cebine koyarak Karakoç'un peşinden geldiği ifade edildi.
Sanığın, site güvenlik kamerasının bulunduğu danışma kulübesinin önünde telefonla konuşmakta olan Aysel Karakoç'u cebinden çıkardığı bıçakla vücudunun öldürücü noktalarına 5 bıçak darbesi atarak yaraladığı, yaralı vaziyetteki maktulün ise sanığın elindeki bıçağı alıp uzağa fırlatmasıyla eylemin sona erdiği iddianamede anlatıldı.
İddianamede, maktul Karakoç'un alınan Adli Tıp Raporu'na göre kesici delici alet yaralanmasına bağlı organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu vefat ettiği kaydedildi.
Sanığın ise olayın ardından maktulün yanında oturur vaziyette bulunduğu ve suç aleti olan bıçağın da güvenlik güçlerince ele geçirildiği iddianamede belirtildi.
İddianamede, sanık Şancı'nın soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, maktulün nişanlısı olduğunu, olaydan 5 gün önce gittikleri bir mekanda bir basketbolcunun masalarına temasta bulunduğunu, daha sonra maktulle aralarında herhangi bir sorun olmadan mekandan ayrıldıklarını söylediği ifade edildi.
Sanığın, eve gittiklerinde basketbolcunun sosyal medya üzerinden maktule mesaj attığını gördüğünü, bu nedenle tartıştıklarını söylediği ifadesi de iddianamede yer aldı.
İddianamede, bilgi sahibi olarak ifadesi alınan maktulün kız kardeşi K.B. ise ablası Aysel Karakoç ile sanık Fethi Şancı'nın bir dönem nişanlı olduğunu ancak sanığın aldatması sebebiyle ayrıldıklarını, daha sonra sanığın ısrarları üzerine tekrar barıştıklarını, bu sefer de sanığın dolandırıcı olduğunu öğrenmeleri üzerine tekrar ayrıldıklarını ve olay gününe kadar herhangi bir barışmanın söz konusu olmadığını söylediği belirtildi.
DUBAİ'YE KAÇMAYI PLANLADI
İddianamede, olayın 5 gün öncesinde sanığın eğlenmeye gittikleri mekanda maktulü kıskandığı ve maktulle aralarında tartışma yaşandığı, husumet oluşturan anla öldürme kararı verilen ve icraya başlanan zaman aralığında sanığın ruhsal dinginliğe ulaştığı kaydedildi.
Sanığın ulaştığı ruhi sükunete rağmen bu kararından vazgeçmeyip sebat ve ısrarla fiilini gerçekleştirdiği iddianamede vurgulandı.
İddianamede, sanığın yemek yedikleri restorandan cebine atarak aldığı bıçakla maktulü öldürme niyetini önceden oluşturduğu ancak maktulün evinde eline geçen öldürmeye daha elverişli bıçakla eylemini gerçekleştirdiği belirtildi.
Sanığın öldürmeyi kafasında önceden planlamaya başladığı, olay sonrası almış olduğu uçak biletiyle de Dubai'ye kaçmayı planladığı aktarılan iddianamede, sanık Şancı'nın "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
İddianame, gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Sanık Şancı'nın ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.