Restorandan bıçak çalıp Aysel'i öldürmeyi planlamış. Katil zanlısı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

İddianamede, sanık Şancı'nın soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde, maktulün nişanlısı olduğunu, olaydan 5 gün önce gittikleri bir mekanda bir basketbolcunun masalarına temasta bulunduğunu, daha sonra maktulle aralarında herhangi bir sorun olmadan mekandan ayrıldıklarını söylediği ifade edildi.

Sanığın, eve gittiklerinde basketbolcunun sosyal medya üzerinden maktule mesaj attığını gördüğünü, bu nedenle tartıştıklarını söylediği ifadesi de iddianamede yer aldı.

İddianamede, bilgi sahibi olarak ifadesi alınan maktulün kız kardeşi K.B. ise ablası Aysel Karakoç ile sanık Fethi Şancı'nın bir dönem nişanlı olduğunu ancak sanığın aldatması sebebiyle ayrıldıklarını, daha sonra sanığın ısrarları üzerine tekrar barıştıklarını, bu sefer de sanığın dolandırıcı olduğunu öğrenmeleri üzerine tekrar ayrıldıklarını ve olay gününe kadar herhangi bir barışmanın söz konusu olmadığını söylediği belirtildi.