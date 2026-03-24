Restoranlarda içerik sorularına son. Ayrıntılı menüler geliyor
24.03.2026 08:21
NTV - Haber Merkezi
Restoran ve kafelerdeki menülerde "ayrıntı" dönemi başlıyor. 1 Temmuz'a kadar süre verilen işletmeler, tüketiciye sundukları yiyeceklerin içeriği konusunda menülerde artık ayrıntı verecek. Haber: Gizem Yıldırım
Garsondan şefe, şeften mutfağa kadar giden "içerik" soruları artık son bulacak.
1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlarda ayrıntılı menü dönemi başlıyor.
Alerjisi olanların ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyen müşteriler, artık menülerde ürünlerin bileşenlerini görebilecek. Ayrıca bir porsiyon üründe kalori miktarı da yazacak.
MENÜLER KALINLAŞACAK
İşletmeler, yemeklerin içeriğini herkesin anlayacağı şekilde geniş geniş yazacak ve karekod sistemini uygulayacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın aldığı bu kararla sağlıklı ve bilinçli tüketim hedefleniyor.
İşletmeler bu bilgileri klasik menüler, yazı tahtaları, broşürler ve dijital ekranlar üzerinden sunabilecek.
1 TEMMUZ'A KADAR SÜRE VERİLDİ
Ulusal zincir restoranlar 1 Temmuz'a kadar yeni sisteme entegre olacak.
Sektör, kademeli şekilde yeni düzenlemeyi hayata geçirecek.