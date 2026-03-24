Restoranlarda içerik sorularına son. Ayrıntılı menüler geliyor

Garsondan şefe, şeften mutfağa kadar giden "içerik" soruları artık son bulacak.

1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlarda ayrıntılı menü dönemi başlıyor.

Alerjisi olanların ya da hayvansal ürün tüketmek istemeyen müşteriler, artık menülerde ürünlerin bileşenlerini görebilecek. Ayrıca bir porsiyon üründe kalori miktarı da yazacak.