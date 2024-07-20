Restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'na ziyaretler başladı

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine tanıklık eden Yıldız Sarayı, altı yıl süren restorasyonun ardından ziyarete açıldığı ilk günde 5 bin 464 kişiyi ağırladı. Dün açılışı yapılan Yıldız Sarayı, 1 Eylül'e kadar pazartesi dışında her gün ücretsiz olarak gezilebilecek.

Restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'na ziyaretler başladı - 1

Osmanlı Devleti’nde hizmet alınan son saray olan Yıldız Sarayı, yaklaşık 100 yıl sonra kapılarını müze olarak yeniden açtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'na ziyaretler başladı - 2

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından 6 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen Yıldız Sarayı, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.

Restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'na ziyaretler başladı - 3

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız sıcak havaya rağmen vatandaşların büyük bir ilgisinin olduğuna dikkati çekerek, "Yıldız Sarayı'ndaki farklı bölümleri bir araya getirilmesi için farklı kurumların gayretleri oldu. Sabahın erken saatlerinden beri binlerce vatandaşımız çok büyük bir teveccüh gösteriyor. Her birinden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu, buraya emek veren tüm çalışma arkadaşlarımız için oldukça mutluluk verici bir durum." dedi.

Restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'na ziyaretler başladı - 4

Restorasyon sürecinin Milli Saraylar Başkanlığı tarafından bütünleşik bir proje olarak yürütüldüğünü vurgulayan Yıldız, tarihi yapıya dair şu bilgileri paylaştı:

"Yıldız Sarayı, 1909 yılında Sultan 2. Abdülhamid'in tahttan uzaklaştırılmasının ardından bir yağma olayıyla karşılaşıyor. Ardından Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde bazı padişahlar tarafından kısa süreli kullanılıyor ama 33 yıl devlete merkezlik ettiği dönemdeki gibi bir ışıltılı süreç yaşayamıyor. 1924'ten sonra ise çeşitli devlet kurumlarına tahsis ediliyor. Ancak bu kurumların tarihi mirası sürdürebilecek, onun restorasyon ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkanları eşit düzeyde olmuyor ve tarihinde bazı sıkıntılar yaşıyor. 2015 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlayan bir çalışmayla, buradaki bütün kurumların tahliyesi ve bu tarihi mirasın Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir araya getirilmesi tamamlanmıştı. Biz de 2018 yılında, buranın restorasyon çalışmalarını kapsamlı bir şekilde başlattık. Altı yıl süren ve farklı disiplinlerden arkadaşlarımızın görev aldığı yoğun bir çalışmanın sonucunda, bu miras tarihinde ilk defa toplumumuzla buluşmuş oldu."

Restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'na ziyaretler başladı - 5

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Yıldız Sarayı 1 Eylül'e kadar pazartesi dışında her gün ücretsiz olup, 9.00 - 17.30 saatlerinde ziyaret edilebilir.

Restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'na ziyaretler başladı - 6
Restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'na ziyaretler başladı - 7
Restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'na ziyaretler başladı - 8
Restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'na ziyaretler başladı - 9
Restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'na ziyaretler başladı - 10
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