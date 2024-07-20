Restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'na ziyaretler başladı

Restorasyon sürecinin Milli Saraylar Başkanlığı tarafından bütünleşik bir proje olarak yürütüldüğünü vurgulayan Yıldız, tarihi yapıya dair şu bilgileri paylaştı:



"Yıldız Sarayı, 1909 yılında Sultan 2. Abdülhamid'in tahttan uzaklaştırılmasının ardından bir yağma olayıyla karşılaşıyor. Ardından Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde bazı padişahlar tarafından kısa süreli kullanılıyor ama 33 yıl devlete merkezlik ettiği dönemdeki gibi bir ışıltılı süreç yaşayamıyor. 1924'ten sonra ise çeşitli devlet kurumlarına tahsis ediliyor. Ancak bu kurumların tarihi mirası sürdürebilecek, onun restorasyon ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkanları eşit düzeyde olmuyor ve tarihinde bazı sıkıntılar yaşıyor. 2015 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlayan bir çalışmayla, buradaki bütün kurumların tahliyesi ve bu tarihi mirasın Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir araya getirilmesi tamamlanmıştı. Biz de 2018 yılında, buranın restorasyon çalışmalarını kapsamlı bir şekilde başlattık. Altı yıl süren ve farklı disiplinlerden arkadaşlarımızın görev aldığı yoğun bir çalışmanın sonucunda, bu miras tarihinde ilk defa toplumumuzla buluşmuş oldu."