Restorasyonun sürdüğü Kız Kulesi'nde son durum

"MÜZE OLARAK DEVAM ETMESİNDEN YANAYIM"

Bu arada Üsküdar sahile gelenler kuledeki çalışmaları izliyor.

Mustafa Altay, "Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum. Buranın en azından sağlam hale getirilmesi doğru bir şey. Müze olarak devam etmesinden yanayım. Deprem kuşağındayız, kuleyi denizden toplamaktansa uygun sağlamlıkta olmasını tercih ederim." dedi.