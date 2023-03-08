Restorasyonun sürdüğü Kız Kulesi'nde son durum

İstanbul'un sembol yapılarından Kız Kulesi'nin süren restorasyon çalışmalarında son durum görüntülendi. Kurulan iskelede çalışmaların sürdüğü görülürken çevresinde de alt yapı çalışması için borular getirilmesi dikkat çekti.

Restorasyonun sürdüğü Kız Kulesi'nde son durum - 1

Restorasyon çalışmasndaki Kız Kulesi'nin son durumu görüntülendi.

Restorasyonun sürdüğü Kız Kulesi'nde son durum - 2

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2021 yılında başlattığı restorasyon çalışmaları nedeniyle Kız Kulesi'ni çevreleyen branda geçtiğimiz ay  fırtına sonrası uçtu.

Restorasyonun sürdüğü Kız Kulesi'nde son durum - 3

Brandanın uçmasıyla Kız Kulesi restorasyonunda son durum ortaya çıktı. Kulenin külah kısmı özgün malzemeye uygun olarak yenilenmesi çalışmaları sürüyor.

Restorasyonun sürdüğü Kız Kulesi'nde son durum - 4

Kurulan iskelede restorasyon çalışmaları devam ederken gemilerle de alt yapı için borular getirildiği görüldü.

Restorasyonun sürdüğü Kız Kulesi'nde son durum - 5

Kız Kulesi'nde geçtiğimiz aylarda incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hedeflerinin 2023 yılı mart ayının sonunda Kız Kulesi'ni ziyaretçi ile buluşturmak olduğunu ifade etmişti.

Restorasyonun sürdüğü Kız Kulesi'nde son durum - 6

Kız Kulesi'nin kubbe kısmından sökülen betonarme yapının binaya yük bindirdiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, "Beton ve inşaat demiri kullandığınız zaman yapının yükünü inanılmaz derecede artırıyorsunuz. Mevcut yapı tasarlanırkenki statik yapısından çok uzak hale getiriyorsunuz. Yapıda orta ve uzun vadede ciddi hasarlar oluşturuyor. Binanın statiğini bozuyorsunuz. Bütün eklentiler statiği el verdiği ölçüde söküldü. Yapı orta şiddetli bir depremde yıkılmaya müsait. 80 yıllık betonarme kullanıyorsunuz." demişti.

Restorasyonun sürdüğü Kız Kulesi'nde son durum - 7

"MÜZE OLARAK DEVAM ETMESİNDEN YANAYIM"

Bu arada Üsküdar sahile gelenler kuledeki çalışmaları izliyor.

Mustafa Altay, "Açıkçası böyle bir şey beklemiyordum. Buranın en azından sağlam hale getirilmesi doğru bir şey. Müze olarak devam etmesinden yanayım. Deprem kuşağındayız, kuleyi denizden toplamaktansa uygun sağlamlıkta olmasını tercih ederim." dedi.

Restorasyonun sürdüğü Kız Kulesi'nde son durum - 8

Emine Kaya da, "Çok uzun sürdü ama ne olacak bilmiyorum inşallah güzelliği bozulmaz." diye konuştu.

Restorasyonun sürdüğü Kız Kulesi'nde son durum - 9

İsmail Gültekin ise, "İyi bir şey olsun. Müze olsun, çalışmalar gayet güzel." dedi.

Restorasyonun sürdüğü Kız Kulesi'nde son durum - 10
Restorasyonun sürdüğü Kız Kulesi'nde son durum - 11
Restorasyonun sürdüğü Kız Kulesi'nde son durum - 12
Restorasyonun sürdüğü Kız Kulesi'nde son durum - 13

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