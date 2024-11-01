Restoratör Tuğba'ın şüpheli ölümü: Profesör eşi tutuklandı

"BOŞANMAYI TEKLİF ETTİM AMA BİR TÜRLÜ YANAŞMADI"

Olayın ardından Alptekin Yavaş'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Yavaş, ifadesinde, "Ben arkeoloğum, eşim ise restoratördür. 2008 yılında evlendik. Eşim epilepsi hastasıydı ve zaman zaman epilepsi nöbetleri geçirirdi. 2023 yılının Ağustos ayına kadar sorunsuz bir evliliğimiz vardı ancak daha sonra Tuğba çok değişti. Zaman zaman kıskançlık krizlerine giriyordu. Onu, kimi zaman öğrencilerimle, kimi zaman da öğretim görevlileriyle aldattığımı düşünüyordu. 2023 yılının Ekim ayında bu konuyla ilgili doktora ve aile terapistine başvurduk. İkimiz de doktorların tavsiyesiyle ilaç kullanmaya başladık. Tuğba ilaçlarını kullandığında sakinleşmeye başlamıştı. 2023 yılı Aralık ayında İzmir Otoyolu'nda seyir halinde ilerlerken tartışmaya başladık. Yine öğrencilerimle ilgili kıskançlık krizine girmişti. Arabanın kapısını açıp, yola atladı. Dizleri yaralandı. Araca bindi, yolumuza devam ettik. Kavgalar şiddete döndüğü için boşanmayı teklif ettim ama bir türlü yanaşmadı" dedi.