Restoratör Tuğba'ın şüpheli ölümü: Profesör eşi tutuklandı
Çanakkale'de restoratör Tuğba Yavaş (39), 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşüp hayatını kaybetti. Yavaş'ın ölümüne ilişkin cinayet şüphesiyle gözaltına alınan eşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Alptekin Yavaş (49), tutuklandı. Yavaş, ifadesinde, "Elleri ellerimden giderek kaymaya başladı. Birkaç saniye tuttum ancak çekemedim. Sonrasında benim de gücüm tükendi, ellerimin arasından kayarak aşağıya motosikletin üzerine düştü" dedi.
Olay, 30 Ekim'de saat 02.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Aziz Nesin Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi.
Restoratör Tuğba Yavaş, henüz belirlenemeyen nedenle, apartmanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan park halindeki motosikletin üzerine düştü.
Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuğba Yavaş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.