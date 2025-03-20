imsakiye

Resul Emrah Şahan Biyografisi | Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Resul Emrah Şahan, 2024 yılı itibarıyla Şişli Belediye Başkanıdır. Şahan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde şehir ve bölge planlama bölümünü tamamladı. Şehir plancısı olarak görev aldıktan sonra yazılım ve medya sektörüne dair firmasını açtı. İşte, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan kariyeri ve hayatı...

Resul Emrah Şahan Biyografisi | Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan kimdir, nereli, kaç yaşında? - 1

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediyesi Teknik Koordinasyon ve  Projeler Biriminde Proje Koordinatörü olarak görev aldı, 2019'da İBB Meclis Üyesi seçildi. 2019-23 yılları arasında ise Şişli Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Resul Emrah Şahan aslen nereli, kaç yaşında?

TÜRKİYE HABERLERİ

Resul Emrah Şahan Biyografisi | Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan kimdir, nereli, kaç yaşında? - 2

RESUL EMRAH ŞAHAN KİMDİR?

Şahan, 1982 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde tamamladı. Şehir plancısı olarak kariyerine İstanbul Metropolitan Planlama’da (İMP) başladı. 2006-2011 yılları arasında yazılım ve medya sektöründe faaliyet gösteren firmasını kurdu. 2012 yılında yeni çalışmalar için yerel yönetime geçiş yaptı.

Resul Emrah Şahan Biyografisi | Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan kimdir, nereli, kaç yaşında? - 3

Şişli Belediye Başkanı Şahan, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi Teknik Koordinasyon ve Projeler Biriminde Proje Koordinatörü olarak görev aldı. 2019 Yerel Seçimlerinde kentsel politikalara dair çalışan ekipte moderasyon görevini yürüttü. 2019 yılında Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2019-2023 yılları arasında Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirdi. Öte yandan ayrıca İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ile Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler AŞ’nin (BİMTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) çalışmalarında da bulunan Şahan, 2024 Yerel Seçimlerinde Şişli Belediye Başkanlığına seçildi. Resul Emrah Şahan, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.

DAHA FAZLA GÖSTER