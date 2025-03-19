Resul Emrah Şahan Hayatı & Kariyeri | Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan kimdir, nereli, kaç yaşında?

Şişli Belediye Başkanı Şahan, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi Teknik Koordinasyon ve Projeler Biriminde Proje Koordinatörü olarak görev aldı. 2019 Yerel Seçimlerinde kentsel politikalara dair çalışan ekipte moderasyon görevini yürüttü. 2019 yılında Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2019-2023 yılları arasında Şişli Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirdi. Öte yandan ayrıca İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığı ile Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler AŞ’nin (BİMTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi.



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) çalışmalarında da bulunan Şahan, 2024 Yerel Seçimlerinde Şişli Belediye Başkanlığına seçildi. Resul Emrah Şahan, evli ve bir kız çocuğu babasıdır.