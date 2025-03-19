Resul Emrah Şahan Hayatı & Kariyeri | Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Resul Emrah Şahan, 2024 yılı itibarıyla Şişli Belediye Başkanıdır. Şahan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde şehir ve bölge planlama bölümünü tamamladı. Şehir plancısı olarak görev aldıktan sonra yazılım ve medya sektörüne dair firmasını açtı. İşte, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan kariyeri ve hayatı...
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediyesi Teknik Koordinasyon ve Projeler Biriminde Proje Koordinatörü olarak görev aldı, 2019'da İBB Meclis Üyesi seçildi. 2019-23 yılları arasında ise Şişli Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Resul Emrah Şahan aslen nereli, kaç yaşında?