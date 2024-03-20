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Reyhanlı Belediyesi hangi partide? Reyhanlı Belediye başkanı kimdir? Reyhanlı Belediye başkan adayları

Reyhanlı Belediyesi hangi partide? Reyhanlı Belediye Başkanı kimdir? Reyhanlı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Reyhanlı Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Reyhanlı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Reyhanlı yerel seçim sonuçları..

Reyhanlı Belediyesi hangi partide? Reyhanlı Belediye başkanı kimdir? Reyhanlı Belediye başkan adayları - 1

REYHANLI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Reyhanlı Belediyesini 26.679 alınan oy ve %59.11 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Hacıoğlu kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %59.11
  • CHP %37.47
  • FUAT CÜNEDİOĞLU %2.40
  • Saadet Partisi %0.58
  • BTP %0.44

TÜRKİYE HABERLERİ

Reyhanlı Belediyesi hangi partide? Reyhanlı Belediye başkanı kimdir? Reyhanlı Belediye başkan adayları - 2

REYHANLI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Reyhanlı Belediyesi Başkanı Mehmet Hacıoğlu Kimdir?

967 Reyhanlı doğumlu olan Mehmet Hacıoğlu; İlk, orta ve lise öğrenimini Reyhanlı’da tamamladı. 1993’te ise Eskişehir Anadolu Üniv. İşletme Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılında gümrük bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak, gümrük müşavir yardımcılığı belgesini almaya hak kazandıktan sonra, 2006 yılında da Ulaştırma Bakanlığı’nca Ankara’da yapılan üst düzey yöneticilik belgesini almaya da hak kazandı.

Kuruluşundan itibaren sürekli olarak Ak Parti ilçe teşkilatının içerisinde aktif rol aldı. Parti içerisindeki aktif çalışmaları neticesinde 2007 tarihinde Ak Parti ilçe teşkilatı başkanlığına seçildi ve yedi yıl boyunca bu görevi devam ettirdi.

İlçe halkının ve Ak Parti teşkilatının şahsına dönük teveccühlerinin artması üzerine, parti teşkilatıyla ve yakın çevresiyle istişare toplantıları düzenledi. Yapılan toplantılar neticede 2015 de yapılacak olan milletvekili seçimlerinde aday adayı olmaya karar kıldı. Bu nedenle de 2014 sonunda Ak Parti İlçe başkanlığı için yapılan kongrede, başkanlığına aday olmadı.

Hacıoğlu 7 Haziran 2015 Genel seçimlerinde Ak Parti Hatay 8.sıra Milletvekili adayı gösterilmiştir.

31 Mart 2019 yılı Mahalli İdareler seçimlerinde Cumhur İttifakının ortak adayı olarak Ak Partiden Belediye Başkanlığına aday oldu. Mehmet HACIOĞLU Reyhanlı halkının büyük teveccühü ile 26.679 oy ve %59,11'lik bir oy oranı ile Belediye Başkanı seçildi.

Evli ve 5 çocuk babası olup, çok iyi derecede Arapça ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Reyhanlı Belediyesi hangi partide? Reyhanlı Belediye başkanı kimdir? Reyhanlı Belediye başkan adayları - 3

REYHANLI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • AHMET YUMUŞAK
  • FEVZİ SUVAROĞLU
  • ALİ EKER
  • MUSTAFA ORTAK
  • MEHMET YILDIZ
  • SALİH SAVAŞLI
  • METİN BAKIMCI
  • ATIF CEYLAN
  • AHMET AYTEKİN
  • ZEKİ KABCI
  • KASIM ALKURTAR
Reyhanlı Belediyesi hangi partide? Reyhanlı Belediye başkanı kimdir? Reyhanlı Belediye başkan adayları - 4

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